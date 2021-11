El Baxi Manresa ha informat aquest dimarts de la lesió de l'ala letó Janis Berzins. Segons la nota que el club ha penjat a Twitter, el jugador bàltic té "una condritis femoral externa genoll dret" i no se sap quan es podrà tornar a entrenar. No se sap si aquesta afectació és recent o ha tingut alguna cosa a veure en el fet que Berzins hagi encadenat tres partits seguits sense anar convocat, un fet que no havia succeït amb cap altre jugador aquesta temporada.

La temporada 2016-17, quan actuava a Itàlia, Berzins ja es va fer una lesió a la mateixa articulació que el va tenir uns mesos aturat. De tota manera, no va semblar ressentir-se'n en les seves següents aventures, amb dos anys al Ventspils i un a l'Stelmet Zielona Gora polonès. En el seu periple al Baxi la seva participació està sent molt irregular i, en la posició de tres, està sent clarament superat quant a rendiment per Elias Valtonen i Guillem Jou.