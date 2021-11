Fins al pròxim 23 de gener el Baxi Manresa no caldrà que pensi gaire més en Europa. Els bagencs no s’hi jugaran res en els dos últims partits del grup B de la Champions després de la victòria d’ahir del Hapoel Jerusalem contra l’Stal Ostrów (83-76) que els assegura el primer lloc. Això significa que l’equip de Pedro Martínez passa als vuitens de final directament sense haver de disputar l’eliminatòria al millor de tres partits que sí que hauran de jugar el segon i el tercer del grup.

En el partit d’ahir a Israel, el Hapoel, amb el seu nou tècnic, l’exjugador internacional Yotam Halperin a la banqueta, va començar el partit molt nerviós i Young i Simmons van compartir anotació per situar el 3-10 en l’equador del període. La rotació hebrea va trobar en el base Adams un bon revulsiu i de les seves mans van sortir sis punts i una assistència a Gershon perquè aquest anotés de tres i establís el 15-16. De tota manera, un triple de Florence i l’encert de Dreschel va permetre els polonesos arribar a primer descans amb un clar 15-23.

En el segon quart, i a continuació d’un bàsquet del mateix jugador, un parcial de 8-0, amb dos triples d’Ariel, va acostar el Hapoel en el marcador (23-25). Aleshores va sorgir la figura del suec Andersson, ja molt encertat al Congost, que va clavar dos triples els quals, unit a un de Simmons, va tornar a disparar el resultat (23-34). L’Stal va perdre momentàniament Young per una lesió al colze dret, però tenia el partit controlat i malgrat que un triple de Gates va acostar els locals a cinc punts, les accions de Palmer i Florence van deixar el 34-42 a la mitja part.

La reacció local va arribar al tercer període de la mà de la instensitat de Workman qui, a més, va contagiar els seus companys. Els forasters ja no mantenien la diferència i Obasohan va donar el primer avantatge als israelians (59-58) abans d’acabar el quart. Va ser, precisament, el base belga qui, amb set punts consecutius, va fer passar un 70-71 a un 77-71 i va obrir una escletxa que l’equip contrari ja no podria segellar. Els darrers mnuts, amb tot venut, van servir perquè el Hapoel intentés recuperar un average que té perdut, ja que va caure per onze punts a Ostrów Wielkopolski.