El Río Breogán, rival del Baxi Manresa en el partit que tots dos equips han de jugar al Nou Congost el proper diumenge, ha perdut el base canadenc Trae Bell-Haynes per a aquest duel. Aquest dijous a la tarda el diari El Progreso ha explicat que un jugador havia donat positiu en les proves que es va fer tota la plantilla després d’haver-se enfrontat dissabte passat al Gran Canària en partit de lliga. Al vespre ha revelat que el positiu era Bell Haynes. Immediatament, el conjunt gallec ha iniciat els protocols i va aïllar el jugador. Si d’aquí a diumenge no apareix cap altre cas, la disputa del partit no hauria de perillar.

El conjunt canari, rival del Breogán en el partit de lliga passat, ja va jugar i guanyar el seu partit d’Eurocup de dimecres contra el Bourg francès amb les baixes de Nico Brussino i Oliver Stevic, que van jugar a Lugo i que són els dos afectats que haurien pogut transmetre el virus a Bell-Haynes.

La Copa del Rei, a Granada

D’altra banda, l’ACB ha comunicat també aquest dijous que la propera edició de la Copa del Rei es disputarà a Granada, amb la qual cosa la competició torna a aquesta ciutat per primer cop des del 1995, quan l’Estudiantes va guanyar el torneig. El fet que aquest any la Copa es disputi en una ciutat sense equip a l’ACB provoca que els vuit primers classificats hi entrin directament sense esperar a veure si l’amfitrió es troba per sobre o per sota d’aquesta plaça.