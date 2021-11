Malgrat el trasbals viscut durant tota la jornada per un positiu en covid a la plantilla, el Breogán ha sortit amb les idees molt clares. El primer quart l'ha jugat intentant anul·lar les armes del Baxi imposant les seves pròpies o aquelles de les quals disposava. Així, tot i tenir Musa molt ben defensat per Valtonen primer i per Jou després, ha trobat un molt inspirat Mahalbasic, autor de nou punts durant la primera fase del joc.

Així, els primers minuts han sigut una mica espessos per les dues bandes, malgrat els triples inicials de Dani Pérez i Lukovic, i a tots dos equips els ha costat de trobar el seu ritme del joc, amb algunes pèrdues. A més, per la banda local Sima ha comès dues faltes, tot i que en atac ha arrencat bé, amb dues cistelles de mèrit consecutives.

En els dos minuts finals del primer període, però, ha sigut quan s'ha començat a trencar el partit. Pedro Martínez ha tornat a recórrer a la fórmula que li ha donat resultat els últims dies, amb Dani Pérez, primer, i Garcia després acompanyant a Francisco, aquest d'escorta, en detriment dels minuts de Rafa Martínez. I li ha anat bé, perquè l'empenta de la segona unitat li ha permès uns parcials de 9-0 en un minut i mg escàs.

Els punts de Bako i Francisco i dos triples consecutius de Dani García i de Luke Maye han deixat un 24-15 en el marcador que no reflectia la igualtat de vuit minuts i mig de joc.

Velocitat de creuer (46-31)

El segon període ha arrencat amb un triple del fins aleshores desaparegut Musa, però el Baxi tenia el ritme de joc agafat. Els següents minuts han representat un recital de Dani Pérez en les accions de transició, just després de la segona falta, inexistent, de Dani García, que també ha fet una bona assistència a Jou per al 26-18.

Bako, que també s'ha ajuntat a Sima i a García com a autors de dues personals, s'ha beneficiat d‘una acció picada, Thomasson, d’una assistència sense mirar tallant per la línia de fons i, finalment, el mateix nord-americà, obert, ha anotat de tres punts des de la cantonada obligant a demanar temps mort a Paco Olmos per aturar l’allau amb 35-22 a poc més de sis minuts per al descans.

El tècnic valencià ha intentat posar una zona durant uns minuts, però la sensació era de domini total dels locals, amb l’únic perill d’una possible autocomplaença després de la màxima distància de 18 punts (40-22). Kalinoski ha castigat dos cops seguits des de la línia de tres, i encara sort que ha errat el tercer. Fins al final, poc encert de tots dos i dos tirs lliures de Dani García deixaven el 46-31 a la mitja part.

Tot el peix venut, menys l’average (64-48)

No feia cap sensació que el Breogán, en aquest moment de la pel·lícula, tingués força per capgirar la situació, després de la jornada viscuda, i Thomasson ha sigut l’encarregat de recordar-ho amb un triple als 44 segons de l’inici del tercer quart.

A més, dos tirs lliures de Moneke eixamplaven la diferència per primera vegada fins als vint punts (51-31). I és que la diferència de punts no era un tema menor. Qui sap com estaran els dos conjunts, fins avui empatats, al final de la primera volta o en la recta final del campionat en les lluites possibles per entrar a la Copa, el play-off o una posició europea per a la temporada vinent.

Precisament per això ha sigut de lloar el comportament professional del Baxi durant aquesta fase del partit, amb alguns jugadors a la pista que no eren els que havien protagonitzat l’escapada de la primera meitat. Moneke i Thomasson eren ara els més connectats i feien arribar l’avantatge fins als 25 punts, després d’un rebot ofensiu del jugador nigerià (63-38).

Només Mahalbasic, i de lluny, plantava cara. De tota manera, com en el tercer quart, ha aparegut Kalinoski qui, amb un parcial de 0-8 protagonitzat per ell sol ha posat el 63-46 i ha obligat Pedro Martínez a demanar temps mort. Per sort, el nord-americà ha errat els dos últims tirs i el Baxi encara ha pogut ampliar en un punt més la distància.

Uns minuts que es fan llargs (86-75)

El darrer període ha començat amb un descontrol evident. L’atac del Baxi s'ha convertit en una mena de joc del pim-pam-pum per veure qui podia anotar de tres punts. Només Bako anotava a prop de la cistella i ho ha aprofitat el Breogán per situar-se a només deu punts gràcies a dos triples seguits, de Cruz i Kacinas (66-56). L’equip perdia alguna pilota per falta de concentració i Sakho esmaixava per al 68-58, amb un Breogán de sobte animat per la retallada de quinze punts.

Pedro Martínez ha posat la carn a la graella amb Thomasson i Moneke a la pista. En els gallecs, no hi eren ni Musa, i Mahalbasic, sense els quals ha arribat la reacció. Quan han entrat, s'han trobat dos tirs lliures de Thomasson i una transició amb esmaixada de Bako per retornar l’aire a la parròquia (72-58, a 5.10).

Però el Breogán no havia dit l’última paraula, amb un bàsquet de Kalinoski i un robatori de Mahalbasic per al 72-62. Per sort, els bloqueigs i continuacions per a Bako seguien imparables i el belga ha anotat el seu setzè punt amb una esmaixada i el dissetè des del tir lliure (75-62).

Mahalbasic ha tornat a la forma física amb una cistella fàcil i, tot i que Moneke, des del tir lliure, i Valtonen han tornat ara la cistella, també ho han fet Musa i Cruz per tornar a deixar els deu punts (79-69, a 2.20). Valtonen ha anotat dos tirs lliures i, a continuació, una jugada significativa.

En un contraatac clar, Bako ha volgut fer una acció de cara a la galeria per a Moneke i aquest només n’ha vist dos tirs lliures. Pedro Martínez, immediatament, l'ha substituït amb 83-69. El partit no estava acabat. Sergi Quintela i Musa han anotat sota la cistella (83-73), Moneke ha comès una falta al mig del camp i la gent ja ha començat a desfilar des de la graderia.

En els últims segons, una errada dels gallecs i una safata de Thomasson ha fet tornar els dotze punts (85-73). Cruz els ha retallat des de la línia dels tirs lliures. Llavors, Moneke ha anotat només un tir lliure a falta de set segons (86-75)