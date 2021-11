El partit Baxi Manresa-Río Breogán de la 10a jornada de la Lliga Endesa podria no celebrar-se per culpa de la Covid-19. El club gallec ha dit fa uns minuts, a les seves xarxes socials, que els membres de l'expedició s'han fet unes proves PCR en un centre mèdic de la capital bagenca. Un dels jugadors ha donat positiu al test d'antígens i resta a l'espera de rebre els resultats de les PCR per confirmar el positiu per covid, així ho explicaven en el seu perfil de Twitter.

Un xogador desprazado deu positivo nunha proba de antíxenos e someteuse a unha PCR para confirmar ese positivo (á espera de resultados) .

A esta hora o equipo, que non puido exercitarse, continúa ás portas da clínica de Manresa onde se están realizando as PCR. — Río Breogán (@CBBreogan) 14 de noviembre de 2021

Després de detectar-se símptomes compatibles amb la malaltia del coronavirus Sars-Cov2, tècnics i jugadors han d'esperar els resultats dels tests per saber si hi ha infectats i fins a quin punt es podrà jugar el partit previst per a les 20 h al Nou Congost.

Si es confirma, seria la primera suspensió d'un partit de l'ACB aquesta temporada per culpa de la Covid, que el curs passat sí que va obligar a ajornar molts enfrontaments.