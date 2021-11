Les temporades esportives són tan llargues que els equips sovint estan exposats a molts canvis. No sol ser habitual que el repartiment de rols assignat en els primers partits, almenys en totes les posicions i elements, es mantingui fins al final. En el cas de canvis de jugadors i nous fitxatges, és evident, però fins i tot entre aquells que es mantenen a la plantilla durant tota la temporada hi sol haver moltes variacions.

En les últimes setmanes n’hi ha hagut al Baxi Manresa. A part de la lesió del letó Berzins, alguns jugadors han pujat en els minuts damunt de la pista i d’altres han baixat. A més, la rotació s’està centrant més en deu homes i a dos els està costant d’entrar en els partits. L’equip, de moment, se n’està beneficiant en forma de bons resultats. Si això fos un mercat de valors, podríem dir que la situació ha afectat de manera diferent dos basquetbolistes de la casa, Rafa Martínez i Dani García.

El doble base

La plantilla del Baxi Manresa té aquesta temporada tretze jugadors. Pedro Martínez ja va explicar que la falta d’un equip vinculat i la previsible aparició de lesions, combinat amb el fet d’actuar en dues competicions, provoca que calgui estar previnguts. En l’inici de la temporada hi havia rotació quant al jugador que quedava fora i també més a la pista. Dels dotze convocats, la majoria disposava d’un mínim de sis o set minuts en joc i solien jugar tots. Des de fa uns dies, el tècnic ha introduït una variant que es va començar a veure contra el Bilbao. Rafa Martínez era el canvi per a un Joe Thomasson que té molt protagonisme. El santpedorenc solia jugar uns deu minuts de qualitat per donar descans. Ara, però, la rotació és diferent.

Rafa es va quedar sense jugar diumenge contra el Breogán com a punt final d’una tendència. Tret del duel contra l’Unicaja, en què l’equip malagueny va jugar molta estona amb jugadors petits i ràpids i el Baxi s’hi va haver d’amotllar, no ha acostumat a superar els tres minuts en pista, tret dels 4.18 de Burgos, que tampoc no són gaires.

La nova rotació exterior implica un Dani García que fins ara era molt secundari. Així, el jugador que ara sol rellevar Thomasson és Sylvain Francisco, de qui els tècnics volen aprofitar les condicions d’anotador demostrades a Burgos (28 punts) i d’excel·lent defensor. El francès comparteix ara molts minuts a la pista amb Dani Pérez, de qui solia ser el recanvi, i amb un Dani García que ja va jugar 7 minuts a Burgos, gairebé 10 davant del Pinar Karsiyaka i 15 enfront del Río Breogán.

La millora de Maye

L’altra variació respecte de l’inici de la temporada arriba en la posició d’ala-pivot. La millora física i de rendiment de Luke Maye ha provocat que hagi passat d’un nombre de minuts més proper als 10 dels primers partits als gairebé 20 dels últims. Maye, fins i tot, s’havia quedat fora de la convocatòria en el viatge de fa poc més d’un mes a Jerusalem. Ara, el seu concurs sembla del tot imprescindible. Aquest fet també ha provocat que l’altre letó, el jove Marcis Steinbergs, trobi menys espai per entrar a la pista. Diumenge, com Rafa, tampoc no va jugar cap minut i va completar el segon partit de la temporada en què només deu jugadors van ser a la pista. El primer, precisament, havia estat contra el Hapoel, amb Maye a casa i Dani García i Berzins sense jugar. Caldrà seguir l’evolució a Múrcia per veure si la nova rotació es manté durant gaire temps o, com sol passar, muta cap a una de nova.