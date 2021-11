Un any més, el Baxi Manresa ha engegat la campanya "1 joguina per 1 entrada" amb la qual convida els aficionats del bàsquet a veure un partit a canvi d'una joguina nova. Aquesta, que no pot ser bèl·lica ni sexista, s'entregarà a Creu Roja perquè la faci arribar a infants de famílies amb pocs recursos.

Aquells qui aportin una joguina podran triar entre una entrada per al partit davant del Hapoel Jerusalem, de la Basketball Champions League, o bé el duel davant l'Obradoiro. Aquests són els horaris i dates dels partits:

Dimecres 22 de desembre a les 20.30 h: Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem

Dimecres 29 de desembre a les 19 h: Baxi Manresa - Monbus Obradoiro