Tot i que no guanyi gaires títols i tampoc no entri gaires cops ni al play-off, ni a la Copa, el pes del Bàsquet Manresa a l’ACB és indubtable. El nombre de jugadors que han passat pel Congost que després triomfen en d’altres equips de més potencial és força gran. Ara mateix, per exemple, hi ha equips de l’Eurolliga com el Madrid (Hanga i Llull), el Barça (Oriola) o el CSKA de Moscou (Grigonis i Lundberg) que gaudeixen d’elements importants que van fer un bon salt a l’elit a Manresa. En el tema de tècnics, el club tampoc no en va faltat.

Així, en l’aturada que hem viscut els darrers dies per la disputa de les finestres FIBA, dos conjunts de l’ACB han canviat de tècnic. A Burgos, el manxec Luis Casimiro, que havia començat la temporada amb el Promitheas grec, ha rellevat el croat Zan Tabak. Pocs dies abans, el Coosur Betis anunciava que un altre veterà, Salva Maldonado, que no feia d’entrenador des que va deixar el Gran Canària a final del 2018 i que treballava per a la federació catalana, substituiria Joan Plaza a la banqueta. Amb ells dos, campió de lliga i de Copa, respectivament, amb l’inoblidable TDK de finals dels anys noranta, ja són 6 sobre 18 els entrenadors de l’ACB amb passat manresà

Perquè a a més de l’actual inquilí de la banqueta bagenca, Pedro Martínez, a la lliga hi ha tres tècnics més que coneixen bé a la capital del Bages. Jaume Ponsarnau és l’únic d’ells que ha preparat el club en una altre categoria, en concret a la LEB, la temporada 2006-07, on va prendre el relleu d’Óscar Quintana i va fer pujar l’equip. Després, sis temporades senceres en què hi va haver de tot, tot i que el percentatge de triomfs no va superar mai el 50%.

Després de Ponsarnau i d’una temporada amb Borja Comenge i Pere Romero com a directors, va arribar Ibon Navarro. Va haver de lluitar en una època de vaques magríssimes, amb plantilles molt fluixes i només 15 victòries en dues temporades, 4 en la darrera, en què es va baixar. Després, Navarro va preparar a Múrcia i ara cobreix la seva tercera temporada a Andorra

Entre Aleix Duran i Diego Ocampo van fer ascendir l’equip i el retorn a l’ACB va anar a càrrec de Joan Peñarroya. En el seu únic any, gairebé el 50% i participació al play-off. Després, va marxar a Burgos i ara és a València perquè tornés Pedro Martínez, recordista total de partits dirigits, de victòries i d’etapes al club.

Báez i Cvetkovic, més passat manresà, al Betis L’aturada de la lliga, que es reprèn aquest cap de setmana, també ha servit perquè alguns equips remodelessin les plantilles. Un dels casos més evidents és el del Coosur Betis, que és cuer, empatat amb el Fuenlabrada, amb dos triomfs en onze partits i que s’ha mostrat un dels conjunts menys competitius. A part d’incorporar Casimiro com a entrenador, els verd-i-blancs han fitxat el base serbi Aleks Cvetkovic i l’ala-pivot dominicà Eulis Báez, que no fa gaires mesos jugaven al Congost. Báez hi va actuar les dues últimes temporades i, malgrat algunes lesions musculars, va ser peça fonamental tant a dins a la pista com al vestidor. Amb 39 anys, el Baxi va decidir no renovar-lo aquest estiu. Pel que fa a Cvetkovic, ha estat a Manresa en dues etapes. En la primera, amb Ibon Navarro, la temporada 2016-17, va ser víctima d’una lesió de genoll i l’equip va baixar. En la 2019-20, va fitxar a mitja temporada interrompuda per la pandèmia. Acumula tres descensos, a Manresa, amb el Breogán i l’Estudiantes, el curs passat.