Amb poc temps per assaborir la gran victòria de diumenge a casa contra el Lenovo Tenerife (95-93), el Baxi Manresa fa cap avui a Polònia per tal de jugar el penúltim partit de la primera fase de la Lliga de Campions, a la pista de l’Stal. L’arribada a la ciutat d’Ostrow Wielkopolski, de gairebé els mateixos habitants que Manresa i situada cap a la banda oest del país, no serà fàcil, i per això és possible que els manresans permetin que el jugador descartat, que per força ha de ser un estranger, no hagi d’afrontar el viatge. També caldrà veure si Pedro Martínez dosifica els minuts dels seus jugadors més utilitzats i en dona als que no han tingut tantes oportunitats fins ara, tenint en compte que, classificatòriament, el Baxi no s’hi juga res.

I és que l’equip bagenc ja té assegurat el primer lloc del grup faci el que faci demà (18.30 hores, DAZN, Esport-3 i Ràdio Manresa) i en el darrer partit, el proper 22 de desembre a casa contra el Hapoel. Els polonesos, en canvi, es juguen la classificació. Avui es disputa l’altre partit del grup, el Karsiyaka-Hapoel, a les 18 hores.