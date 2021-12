El Baxi Manresa ha sumat la cinquena victòria en cinc partits a la Lliga de Campions després de vèncer (75-88) a la pista d'un Stal Ostrów que s'hi jugava moltes opcions de passar de ronda. Els bagencs, ja classificats, no han abaixat el pistó i han manat sempre, amb diferències que han arribat a ser de fins a divuit punts, tot i que han hagut de controlar els continuats intents de reacció de l'equip local.

Domini des de l'inici (15-23)

El Baxi ha arrencat amb Dani García a l'equip titular com a novetat i amb avantatge derivat de la primera circulació, tancada per Valtonen amb un triple. La defensa manresana ha provocat tres errades seguides de l'equip local i Moneke ha ampliat la distància (0-5) amb una mitja volta en suspensió, tot i que després ha fet una mala passada. L'Stal no estava encertat en les seves ofensives, Palmer ha perdut una bola i un contraatac de Valtonen han acabat amb dos tirs lliures anotats per Moneke, encertat en el rebot ofensiu (0-7). Simmons ha obert el compte local, però Valtonen ha anotat el seu cinquè punt, ha clavat un rebot en defensa, ha impulsat una contra i Dani García, amb un triple (2-12) ha fet que el tècnic local, Igor Milicic, hagi hagut d'aturar el partit. Sortint del temps mort, errades per les dues bandes fins que Young ha anotat el primer triple local (5-12). El Baxi buscava Bako, però aquest no trobava el camí de la cistella abans que Francisco i Sima entressin en la rotació.

Ha estat precisament el base francès qui ha ampliat la distància amb un triple (5-15) i el pivot gironí qui ha comès després una falta. Els polonesos seguien fallant molt però l'entrada del base Florence els ha semblant donar aire amb un triple (8-15). respost a continuació per un inspirat Valtonen (8-18). Steinbergs ha entrat a la pista per un Maye que havia comès un parell d'errades i el letó ha comès una falta que ha provocat dos tirs lliures anotats per Young (10-18). Sima ha respost amb un tir de mitjana distància, però Young estava encertat des de lluny (13-20). Steinbergs i Francisco han errat sengles triples a continuació i Florence ha tret la segona falta a Sima per encertar dos tirs lliures i reduir la distància (15-20, a 38 segons). Però Jou l'ha clavada de tres punts abans que Steinbergs robés l'última pilota i deixés el 15-23 en el primer descans. El primer quart acabava amb cinc triples de vuit intents per als bagencs.

Reacció local frenada (33-41)

El segon quart ha arrencat amb un triple de Dreschel i una esmaixada de Lonkar, amb mal balanç defensiu visitant, per posar el 20-23., Tot seguit, però, Moneke també ha esmaixat, però l'Stal estava molt més encertat en l'ofensiva i Dreschel anotava en una safata (22-25). Dani Pérez ja havia entrat a la pista i Bako només encertava un dels dos tirs lliures (22-26). Dreschel estava en estat de gràcia amb un tir de dos i Jou cometia una falta després d'una precipitació de Moneke que permetia a Palmer empatar a 26 amb només 2.06 transcorreguts des de l'inici del període. Parcial d'11-3. Moneke treia dos tirs lliures per impedir que l'Stal s'avancés (26-28). Després, errada polonesa, pilota perduda de Dani Pérez i el base de l'Hospitalet que treia una falta en atac de Simmons. L'atac del Baxi estava encallat i Dreschel (10 punts en el quart) trobava el tub fins a l'anella amb un triple que avançava per primer cop l'Stal (29-28). Pedro Martínez demanava temps i Maye en sortia amb un triple errat, tot i que després encertava des de mitja distància (29-30). El Baxi ajustava al darrere i es basava en el rebot ofensiu de Bako per trobar opcions en atac.

El belga errava un dels dos tirs lliures (29-31) i Young treia una falta a Valtonen, tot i que fallava els tirs lliures. Valtonen errava dos tirs, Mokros un altre i Young feia una falta clara sobre Maye en uns instants de poca producció ofensiva. El mateix Maye errava un tir obert i Florence empatava (31-31, a poc més de tres minuts). El Baxi, desencertat en el tir exterior, buscava ara la zona i Valtonen treia dos tirs lliures, tot i que només n'encertava un (31-32). Això sí, les faltes en atac queien contra els locals, ara provocada pel retornat Francisco i Maye, per fi, anotava de tres (31-35). El base francès provocava una falta de Dreschel en el rebot a continuació i la personal permetia recuperar els sis de diferència (31-37). El moment era ara per als manresans i Sima rebia a la zona per ampliar l'avantatge al 31-39. Tot i el temps mort de Milicic, l'Stal fallava en dos atacs seguits, enmig dels quals Maye feia el seu segon airball, i Thomasson apareixia per fer situar els deu punts (31-41). Els polonesos estaven tocats, amb dues errades i un tap rebut, però Thomasson no ho aprofitava en el seu tir i Andersson posava el 33-41 a 28 segons. Abans del descans, Sima rebia una falta de Mokros quan anava es esmaixar. El gironí errava els tirs lliures i, tot i el rebot ofensiu de Valtonen, Thomasson errava un tir sol que hauria donat la màxima diferència.

Partit encarrilat, però no trencat (57-67)

Un triple de Jou ha estat el que l'ha establerta iniciant el tercer quart (33-44) i, tot seguit, Rafa també l'ha clavada des de la cantonada, primer, i des d'una posició centrada, després, per completar un parcial de 0-9 i establint el 33-50. L'Stal estava perdut en atac i Palmer després feia falta a Sima quan aquest anava a esmaixar. El pivot ha encertat només un tir lliure i ha establert el 33-51. Els polonesos han trobat aire amb un 3+1 d'Andersson per culpa de la tercera falta de Maye. El suec, però, errava el tir lliure addicional (36-51) abans que Rafa Martínez tallés i sumés el seu vuitè punt del quart (36-53). Els locals vivien dels triples, com el de Palmer (39-53) i no es rendien amb una continuació de Young (41-53). L'Stal situava una zona que Maye no podia trencar i Florence tancava un parcial de 7-0 amb una penetració (43-53).

El Baxi, però, es refeia amb una gran passada de Dani García a Maye i amb dos tirs lliures de Bako. A més, el tercer triple de Rafa posava el 43-60, reduït pre un triple de Palmer i per una contra de Florence, que li prenia l'esfèrica a aye (48-60). El partit era una goma que semblava que el Baxi trencaria però en que l'Stal es resistia a claudicar. Així, Young ha tret el 2+1 a Bako i ha reduït l'avantatge a 10 punts. A més, Mokros recuperava el rebot al tir liure fallat i Young reduïa encara més, fins al 52-60. Per sort, Francisco apareixia amb un triple per recuperar el doble dígit (52-63), tot i el bàsquet posterior de Palmer. El rebot llarg ajudava el Baxi, però Francisco errava ara dos triples seguits i Bako cometia una falta en el rebot ofensiu que permetia a Dreschel situar el 56-63 i obrir-ho tot a 1.30 per al darrer descans. Moneke tornava a pista i el primer que feia era assistir a Steinbergs, que rebia falta, la quarta de Palmer, sota la cistella. El letó errava els dos tirs, però Valtonen, novament, recuperava un rebot en atac que permetia a Francisco fallar un triple per tercer cop seguit. Ja en l'últim minut, Simmons provocava una falta sobre Thomasson i escurçava encara més la cosa, tot i que amb un sol punt (57-63). Thomasson reapareixia per anotar en el segon esforç i Francisco treia una falta en atac a Florence. En l'última acció, Francisco ha errat un tir des de quatre metres, però Moneke ha capturat el rebot ofensiu per fer retornar els deu punts d'avantatge (57-67).

Controlant en tot moment (75-88)

L'Stal he errat el primer atac del període i Dani Pérez ha perdut després una pilota perquè Dreschel posés el 59-67. El base de l'Hospitalet ha errat després un triple, però els locals han perdut la pilota i Moneke ha aprofitat el contraatac (59-69). L'equip local treia tot el suc que podia de les penetracions, com Simmons en una falta de Jou que li ha permès reduir la distància (61-69). A més, el capità català cometia la falta en un bloqueig i Florence anotava un gran triple per comprimir-ho tot (64-69). Per sort, Moneke recollia un rebot en atac per posar el 64-71, però Valtonen feia una nova falta a Simmons que buscava la mateixa jugada i ho deixava tot igual (66-71, a 7.07). Després, Moneke perdia la pilota, però Simmons no superava Valtonen i li feia falta, la seva tercera. El Baxi no aprofitava un bàsquet gairebé fet perquè Maye rebia un tap d'Andersson, però l'Stal també errava i Moneke trobava dos tirs lliures. El nigerià els anotava tots dos i es tornava a estirar tot una mica (66-73, a 6.14). A més, un Simmons molt cansat enviava una pilota a la graderia. Maye errava l'enèsim triple i Dani Pérez també fallava un tir des de lluny. Per sort, el tir obert de Dreschel tampoc no entrava i Dani Pérez feia una bomba per al 66-75.

Sortint de l'aturada, l'Stal errava i Thomasson, no (66-77). De tota manera, l'Stal encara es resistia a morir i Mokros capturava un rebot ofensiu per treure falta i un tir lliure (67-77). En la següent acció, Dani García, novament fantàstic, encertava des de la línia de tres (67-80), tot i que Palmer reaccionava tot seguit (69-80). Valtonene errava de tres a més de tres minuts per al final, però Florence tirava una castanya que no tocava ni el cèrcol i Valtonen esmaixava tot seguit per al 69-82 a passada de Bako a 2.55. Andersson recollia la brossa per al 71-82, però Bako anotava i Valtonen tapava Palmer, tot i que després d'un triple errat per Dani García, Palmer mateix posava el 73-84, a 1.37, però després els polonesos defensaven malament i Bako esmaixava i ho deixava gairebé tot sentenciat (73-86, a 1.30). Després del temps mort, l'Stal perdia la pilota, Maye també i Florence no volia ser menys. Els minuts passaven i la diferència de tretze punts semblava definitiva. A més, el base de l'Stal es ressentia del genoll. Bako perdia la pilota i Palmer seguia anotant, ara en alley-oop, però Bako responia amb una altra esmaixada espectacular (75-88). Els locals erraven un tir llunyà i després dos triples més per deixar el mateix resultat. El Baxi segueix ferm a Europa i l'Stal s'ho jugarà tot a casa contra el Karsiyaka d'aquí a dues setmanes.