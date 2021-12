L'equip infantil del Catalana Occident Manresa té a un sol pas la seva classificació per a la fase final de la Minicopa, que es disputarà el febrer a Granada coincidint amb la disputa de la Copa del Rei. El conjunt de Gerard Carrión, que dilluns havia caigut contra l'Unicaja en el debut, 81-51, va aconseguir ahir les dues victòries que necessitava per ser segon del seu grup i optar a la repesca. El Cenor Obradoiro serà l'adversari avui, a partir de les 12 del migdia. El guanyador, obtindrà el bitllet.

En el primer partit, segurament el més compromès, els manresans van derrotar el Casademont Saragossa per 70-60, en un duel en què un gran tercer quart, amb un parcial de 25-10, va ser determinant. Gerard Fernández, autor de 21 punts, va ser el més destacat dels bagencs, que sumaven així la primera victòria.

Més fàcil va ser la segona. El San Pablo Burgos, equip notablement inferior, va caure per 84-34. En aquesta ocasió, Lucas Sánchez, autor de 18 punts, va ser qui va obtenir millors xifres en un enfrontament que ja es va trencar amb el 25-8 de l'inici.

L'Obradoiro, rival del Catalana Occident en el partit d'avui, ha jugat tres partits en aquesta fase classificatòria de la Minicopa. En el primer va caure per 90-40 contra el Joventut i aquest dimarts ha vençut per 68-57 el Gran Canària i ha derrotat per 88-73 el Bilbao. El València, el Canàries (Tenerife), el Joventut i l'Unicaja han estat els equips que ja han obtingut el bitllet per ser a Granada juntament amb el Barça i el Reial Madrid, vigents campió i subcampió. A part de l'enfrontament entre el Catalana Occident i l'Obradoiro, avui també es juga l'UCAM Múrcia-Coosur Betis, del qual sortirà l'altre classificat. Tots els partits es poden seguir en directe en en el canal de YouTube de l'ACB.