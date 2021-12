Amb el bon sabor de boca de l’èpica victòria a la pròrroga contra el Tenerife encara als llavis, el Baxi Manresa afronta avui amb tranquil·litat la cinquena i penúltima jornada del grup B de la Champions League. Els homes de Pedro Martínez ja van fer la feina en les quatre primeres dates i, gràcies al póquer de triomfs consecutius assolit, es va assegurar el pas directe als vuitens de final. El matx d’aquesta tarda a Ostrow (Polònia) no té cap transcendència per a la classificació.

L’equip va viatjar a terres poloneses sense Janis Berzins, descartat per decisió tècnica, ja que a la plantilla hi ha tretze efectius i només se’n poden inscriure una dotzena. No escapa a ningú, però, que l’aler letó no compta pràcticament gens en els plans de Pedro Martínez i és, clarament, el tretzè home del roster manresà.

Els del Congost arriben al duel d’Ostrow, una ciutat de demografia molt semblant a la de Manresa, situada uns 270 km al sud-oest de Varsòvia, amb la confiança que atorguen les victòries i el bon joc. Dissabte, l’equip es va regalar un triomf espectacular contra el poderós Tenerife que va rubricar Dani Pérez amb una cistella en el darrer segon de la pròrroga. I en la Champions, els manresans fins ara estan invictes.

Amb plaça assegurada entre els setze millors equips de la competició, el tècnic del Baxi podria dosificar els jugadors que acumulen més minuts a les cames, tal com va apuntar després del matx del dissabte. En cap cas, però, indicant que l’equip no surti a guanyar, oimès davant d’un rival que el passat cap de setmana va vèncer el Lublin per 77-88 i és líder en solitari després de catorze jornades, amb un balanç de 10 victòries i 4 ensopegades.

Els aficionats del Baxi encara recorden que el fins ara triomfant trànsit de l’equip a la Champions va començar amb un triomf molt treballat davant l’Stal Ostrow a la jornada inaugural per un igualat 81-76. I avui, els polonesos poden empatar amb Pinar i Hapoel si obtenen la victòria contra els catalans. Un resultat que deixaria una darrera jornada molt emocionant amb el Baxi d’espectador.

En l’equip d’Ostrow destaquen jugadors com l’aler James Palmer jr, que està actuant 34,5 minuts per partit en la Champions, amb 15,3 punts, 6,5 rebots i 2,5 assistències. El Baxi haurà de vigilar també el base Simmons, màxim anotador del seu equip amb 18,3 punts de mitjana, i l’ala-pivot Young, que fa 11.8 punts i agafa 6,5 rebots per partit. L’entrenador, Igor Milicic, és també el seleccionador polonès.

Contundent victòria del Hapoel a Turquia que deixa el grup molt obert de cara al darrer dia

En el primer partit de la jornada, el Hapoel Jerusalem va escombrar el Pinar Karsiyaka amb un 65-85 que iguala el grup i deixa el Stal cuer en solitari. Els homes de Yotam Halperin van dominar de principi a fi i es van rescabalar de la derrota de la primera volta, quan el Pinar va vèncer en terres israelianes per 84-86.

Amb un 4-13 de sortida, el Hapoel va marcar la línia. El primer temps va acabar amb 12-26, i en el segon l’avantatge va créixer fins el 16-37, però un parcial de 14-0 va situar el duel en 29-37, i 35-40 al descans. El Pinar es va apropar fins el 56-60 (56-62 al final del tercer quart), així i tot el Hapoel no es va deixar atrapar i en el darrer període va fer créixer el marge.

Obasohan (22 punts) i Adams (21, amb 5 triples) van ser els màxims anotadors del Hapoel. Entre els locals, M’Baye i Blackmon van fer 12 punts cadascun.