El Catalana Occident Manresa infantil ha superat per 48-89 el Cenor Obradoiro en una de les dues repesques i ha obtingut un dels dos bitllets que quedaven per disputar la fase final de la Minicopa, el proper mes de febrer a Granada. El conjunt de Gerard Carrión ha dominat des de l'inici el combinat gallec i serà un dels vuit conjunts que jugaran el torneig.

L'equip manresà ha tingut en la seva estrella, Gerard Fernández, com a jugador més destacat. Ha anotat 37 punts, amb dues soles errades en 17 intents de tir de camp, i no ha pogut ser parat pels jugadors de l'Obradoiro. El 12-22 del final del primer període ja ha marcat diferències. Els bagencs han guanyat tots els períodes per deu punts o més, excepte el tercer, que ha acabat empatat, i han finalitzat amb la màxima diferència.

A més del Catalana Occident, aquest dimecres també s'ha classificat per a la Minicopa el Coosur Betis, que ha derrotat l'UCAM Múrcia per 59-62. Catalans i andalusos s'afegeixen al Joventut, l'Unicaja, el València i el Canàries (Tenerife), que van ser primers dels seus grups. Tots els resultats els podeu trobar AQUÍ. Els altres dos classificats són el Barça i el Reial Madrid, finalistes de l'última edició.