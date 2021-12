Gran Canària no és una plaça fàcil. Ho sap perfectament Pedro Martínez, que hi va entrenar durant vuit temporades i dos mesos. Però de tots els moments que podia triar el Baxi Manresa per retre visita al conjunt insular sembla que el d’avui pot ser el millor. Els manresans arriben al partit amb nou victòries en els últims onze enfrontaments, en un gran estat de forma d’alguns dels seus homes i en setena posició a la classificació.

Després de l’aturada, han vençut el Lenovo Tenerife i han resolt el seu compromís europeu intranscendent. En canvi, el combinat de Porfi Fisac, animador del principi de la campanya, ha completat una mala setmana, amb derrotes a casa davant del Burgos a l’ACB (82-89) i el Ratiopharm Ulm a l’Eurocup (81-96). A més, tindrà les absències del base i del cinc titulars, Andrew Albicy i Artem Pustovyi, amb la qual cosa el seu joc estarà sensiblement escapçat per les dues bandes.

Amb aquests preàmbuls, és lògic pensar que el Baxi hagi de pensar en una victòria que deixaria enrere un rival directe a quatre partits per al tall de la Copa del Rei. Tenint en compte que dos dels rivals que venen són el Barça, al Palau, i el Madrid, a casa, un triomf avui, i en aquestes circumstàncies, sembla imprescindible per assolir l’objectiu.

Partit dur a l’horitzó

Respecte del partit, coneixedor del Gran Canària, ni que fos el de la temporada passada, és el nord-americà Luke Maye. S’hi va enfrontar dues vegades a l’Eurocup amb el Trento amb dues victòries canàries, per 71-61 a Las Palmas i per 56-67 a Itàlia. En el duel al Gran Canària Arena, Maye va ser el millor del seu equip amb 14 punts i 20 de valoració. Ahir recordava que «van ser dos bons partits. Mantenen alguns jugadors i d’altres són diferents. Tenen bons anotadors i m’intriga saber com serà jugar-hi amb públic, ja que l’any passat hi vam jugar sense». De tota manera, es mostra «esperançat de fer-ho bé, perquè davant d’ambients molt contraris l’equip està sempre preparat».

Per la seva banda, Rafa Martínez reconeix que el Gran Canària «és un rival potent i amb una plantilla confeccionada per ser a dalt. La temporada passada van fer un any irregular i van entrar als play-off i jugar a aquella pista és complicat. A més, després de les derrotes deu voler reaccionar. Hem de pensar en nosaltres i ser competitius com estem sent».

Buscant el seu lloc

Tant Maye com Rafa es troben en una posició a la plantilla en què tenen marge de millora quant a presència a l’equip. El nord-americà admetia ahir que ara «m’estic trobant més còmode que al principi. L’ACB és una lliga dura i m’hi he hagut d’adaptar. He tingut alguns bons partits però he de fer-ho millor, estic buscant el meu espai. He de tirar millor i jugar més bé en defensa». De tota manera, «allà on he anat el meu principal objectiu ha estat fer el que fos perquè l’equip guanyi, i jo he de fer el possible per tal que l’equip mantingui el bon moment».

Rafa Martínez, per la seva banda, sap que «som en un equip de tretze jugadors i cadascú té el seu rol. Hi haurà moments per a tots. Ara no tinc gaires minuts, però tots els que em donin intentaré utilitzar-los per gaudir i donar el màxim que pugui». Sobre les esperances de ser a la Copa, «la meva experiència em diu que cal anar dia a dia, i quan arribi l’últim, veurem on ens trobem».