El Baxi Manresa haurà de disputar cinc partits en dotze dies per recuperar els partits que haurà d'ajornar a causa del brot de covid que afecta set jugadors de la seva plantilla. Segons ha avançat a primera hora de la tarda el periodista de la web de l'ACB Gerard Castañé, l'ordre dels partits serà el següent:

28 de desembre : Baxi-Hapoel Jerusalem (Lliga de Campions, ajornat des del dia 22)

: Baxi-Hapoel Jerusalem (Lliga de Campions, ajornat des del dia 22) 30 de desembre: Baxi-Obradoiro (Lliga Endesa, ajornat des del dia 29)

Baxi-Obradoiro (Lliga Endesa, ajornat des del dia 29) 2 de gener: MoraBanc Andorra-Baxi (Lliga Endesa, manté dia i horari)

MoraBanc Andorra-Baxi (Lliga Endesa, manté dia i horari) 4 de gener: Barça-Baxi (Lliga Endesa, ajornat des del 19 de desembre)

Barça-Baxi (Lliga Endesa, ajornat des del 19 de desembre) 8 de gener: Baxi-Reial Madrid (Lliga Endesa, manté dia i horari)

Baxi-Reial Madrid (Lliga Endesa, manté dia i horari) Més ajornaments:



👉 Manresa-Jerusalem, del 22 de desembre passa al 28

Tots aquests canvis tenint en compte que els jugadors afectats estiguin recuperats de la covid i que no hi hagi nous casos que n'impedeixin la disputa. Els quatre partits de lliga són essencials per saber si l'equip manresà aconsegueix la classificació per a la fase final de la Copa, que s'ha de disputar el febrer a Granada. Com que la primera volta s'acaba el cap de setmana del 8 i el 9 de gener, cal enllestir tots els partits abans d'aquell dia.

De la mateixa manera, el partit de Lliga de Campions afecta la classificació final del grup B, en què el Baxi ja està classificat per al Top-16, però en què el Hapoel de Jerusalem i els dos equips que juguen l'altre partit, l'Stal Ostrów i el Pinar Karsiyaka, es juguen la classificació.