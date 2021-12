L’assemblea ordinària d’accionistes del Bàsquet Manresa SAE va aprovar ahir al vespre unes pèrdues de 218.338,91 euros corresponents al curs 2020-21. Els resultats, segons el gerent, Carles Sixto, «no han anat tan malament» tenint en compte que s’havia pressupostat un dèficit de 535.000 euros per a la passada temporada, sens dubte condicionada per la covid que, entre d’altres problemes, no va permetre que entrés ni un sol espectador al pavelló durant tota la lliga.

De fet, l’assemblea, que es va fer a la sala d’actes de la FUB-2, va durar 39 minuts i va tenir la presència d’una vintena de persones, la majoria membres d’un consell que es va renovar ahir, ja ha previst un altre any de pèrdues. D’aquesta manera, per a l’exercici 21-22 es pensa que es perdran 290.000 euros, també condicionats per l’actual escenari d’incertesa. Aquest pressupost, de 2,7 milions d’euros, també va ser aprovat sense necessitat de votar.

De la resta de dades destaca un increment del deute a llarg termini. Aquest passa d’1,569 milions d’euros a 2,708 influït per dos crèdits que s’han demanat i que totalitzen 1,5 milions d’euros.

Entre les despeses també hi ha la del pagament del cànon ACB. Aquest s’havia d’abonar en quatre temporades a partir de la de l’ascens (2018-19). La propera serà l’última. Els més de 400.000 euros que s’havien de pagar enguany, per tant, també han hagut d’estar finançats i per això ha crescut el deute, repartit entre CaixaBank i l’ICF (Institut Català de Finances).

A pregunta d’un accionista, el president, Josep Sàez, es va mostrar partidari, un cop s’acabi de pagar el cànon, d’eixugar el deute i de mantenir les despeses actuals, sense pressa per invertir en la plantilla. Tot i els problemes derivats per la covid, el màxim mandatari va dir que «la situació està estructurada i no hi ha cap urgència i sí prou salut» per afrontar el futur.