El Baxi Manresa ha de tornar a la competició dimarts que ve, si res no es torça. Té partit de Lliga de Campions contra el Hapoel només dotze dies després de declarar-se el primer dels tretze positius que arrosseguen la plantilla i el cos tècnic. Després, quatre partits més en deu dies i tot sense saber en quin estat físic tornaran els jugadors afectats, que tampoc s’ha dit quants són, i quina gravetat han tingut els seus símptomes. De tota manera, com a poc, s’hauran perdut quinze dies d’entrenament [tret dels no contagiats i que ho hagin pogut començar a fer en solitari] en un moment de la temporada en què el tren ja anava llançat. Quina repercussió pot tenir, en els següents compromisos, un fet així.

L’únic que es pot fer és mirar precedents, els d’equips que han passat per una situació semblant, i veure com ha estat la tornada a la competició. De fet, actualment hi ha formacions que acaben de passar per un brot important [Breogán, València, ara Reial Madrid], però encara no han jugat cinc partits després per veure fins a quin punt els ha condicionat. Podem mirar com va anar el curs passat.

En etapes: Andorra i Burgos

Pirinencs i castellans van ser, segurament, els que van patir més episodis de covid en els jugadors i no d’un sol cop, sinó a tongades. L’Andorra en va viure una que li va fer cancel·lar set partits el novembre del 2020 i, curiosament, va tornar pletòric, amb quatre triomfs seguits, tot i que després va caure en una gran depressió amb vuit derrotes en nou partits. El segon moment pèssim va ser a l’abril i el retorn, en una fase més avançada de l’any, ja no va ser tan bo. Va perdre, i per deu punts o més, els tres primers duels que va jugar, entre ells un per 28 punts a Santiago. A continuació, però, va reaccionar, va guanyar cinc dels sis següents i va estar a punt d’entrar als play-offs.

Va viure una experiència semblant el Burgos, que va tenir el primer brot l’octubre del 2020. Va estar dos partits parat i el van fer tornar a jugar quan encara no havia fet net, un duel contra el Fuenlabrada en què va perdre per 21 punts. Després va parar un altre partit i va tornar a la normalitat. El segon brot va ser el març del 2021. Va haver de cancel·lar quatre compromisos i el retorn va ser bo, amb tres victòries i una derrota. Segurament l’experiència passada els devia ajudar i l’equip de Peñarroya va acabar guanyant la competició europea.

L’ajut de les dates

Un dels primers que va estar aturat la temporada passada va ser el Joventut. Els badalonins es van perdre quatre partits i van poder tornar de manera menys traumàtica aliant-se amb el calendari. És cert que va fer-ho amb una derrota a casa contra el Bahcesehir turc, un rival inferior sobre el paper, però després va poder espaiar la resta d’enfrontaments que li havien quedat penjant gràcies a la primera de les finestres FIBA de la temporada passada, és a dir, la setmana de descans pels compromisos internacionals de les seleccions. Així, tot i caure a Belgrad en el segon duel, llavors va encadenar set victòries en vuit partits i va posar els fonaments de la seva participació en la Copa del Rei, a la qual va arribar amb suficiència.

L’enfonsament més important

Però el brot que va fer més mal va ser el que va patir l’UCAM Múrcia. De fet, va afectar el Baxi perquè es va haver d’ajornar el partit que els bagencs havien de disputar a la pista dels murcians el passat 3 de gener quan els jugadors del conjunt català ja havien viatjat.

L’UCAM encara tenia opcions de ser a la Copa però va haver de cancel·lar dos partits. El retorn va ser devastador. Molts dels seus jugadors no van tornar en bones condicions físiques. En el segon duel després del confinament, justament l’ajornat contra el Manresa, van fer-se molt conegudes les imatges del base Conner Frankamp amb greus problemes respiratoris per recuperar-se de l’esforç. L’equip de Sito Alonso va perdre els vuit partits següents, nou dels deu que va jugar, i molts dels seus homes van patir seqüeles.

En la temporada actual, s’han pogut veure davallades de rendiment immediatament després del virus, com la del València, que diumenge perdia en un moment per 28 punts a casa contra el Breogán. El Baxi s’ha reforçat amb Vaulet, no infectat, però necessitarà molta energia extra per remuntar la ressaca de la covid.