El partit que havien de jugar dimarts, dia 28, a les nou de la nit el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, corresponent a la sisena jornada de la primera fase de la Lliga de Campions, sembla que no tindrà lloc en la data prevista. Tot i que falta la confirmació per part dels clubs implicats i de la pròpia FIBA, segons informa el periodista Carles Jódar, sembla que el Baxi no hauria superat encara el brot de covid, aquest dilluns s'han de passar noves proves PCR i també estaria a l'aire el duel de la Lliga Endesa previst per a dijous entre els bagencs i el Monbus Obradoiro.

⚠️Suspès el partit de dimarts entre Manresa i Jerusalem.

😷El Baxi no ha sortit del brot de covid. Dilluns matí nous PCR i no se sabran resultats fins la nit.

🚫Hapoel Jerusalem no pot viatjar sense garantia de jugar.

👉Atents a si dijous es podrà jugar amb Obra@RadioManresa https://t.co/CKHMKpHGd3 — Carles Jódar Jerez (@carlesjodar) 26 de diciembre de 2021

La llebre sobre aquesta informació l'ha aixecada aquest diumenge a la nit el periodista israelià Joshua Halickman, editor del bloc Sports Rabbi, que també diu que el partit es podria jugar dimecres o més tard, sense especificar la data.

Hapoel Jerusalem’s Champions League game at Manresa will not take place Tuesday but could take place on Wednesday or at a later date. — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 25 de diciembre de 2021

De fet, Regió7 es va posar en contacte amb la FIBA dies enrere. Segons fonts de l'organisme europeu, preguntat sobre què passaria si el Baxi no pogués recuperar prou jugadors per al partit, "esperem que no tinguem aquesta situació, però hi ha algunes opcions abans de cancel·lar el duel. El podem ajornar per a una mica més enllà i una altra opció seria que l'equip pogués jugar amb júniors". El Baxi no s'hi juga res, en aquest partit, i és el Hapoel el que ha de guanyar per ser segon del seu grup i poder disputar l'eliminatòria d`accés als vuitens de final, que s'hauria de començar a disputar el 4 de gener, amb el factor pista a favor.

Caldrà veure com afectarà l'ajornament del partit contra el Hapoel la resta d'enfrontaments que el Baxi tenia previstos per a aquesta setmana, com el de dijous, corresponent a la lliga, contra l'Obradoiro i el de diumenge a Andorra. En aquest sentit, el MoraBanc també ha informat aquest diumenge d'un positiu a la plantilla, amb la qual cosa ja en té dos. El Baxi també hauria de jugar el proper dia 4 a la pista del Barça i el 8, a casa contra el Reial Madrid, amb la qual cosa no hi ha gaire espai per encabir el partit europeu.

El Bàsquet Manresa va informar el passat dia 16 de l'aparició d'un primer positiu, que l'endemà van ser sis més i que el dia 18 van arribar a tretze. Des de llavors, no hi ha hagut cap altre comunicat informant de l'evolució dels afectats, de qui tampoc no se n'ha donat a conèixer el nom. Només s'ha pronunciat l'entrenador, Pedro Martínez, a còpia de piulades a Twitter, en una de les quals es mostrava contrari a fer que la primera volta de la lliga acabés el dia 9, com estava previst, ni que això pogués afavorir el seu equip.