Els clubs que formen l'Associació de Clubs de Basquetbol (ACB) han decidit avui allargar fins el al 30 de gener el final de la primera volta i, per tant, el termini per determinar els 8 equips que disputaran la Copa del Rei, que s'ha de jugar del 17 al 20 de febrer a Granada. Aquesta mesura s'ha pres perquè els conjunts amb partits pendents -com el Baxi Manresa, que va haver d'ajornar el duel contra el Barça- puguin posar-se al dia i regularitzar la seva classificació.

La darrera jornada de la primera volta és la 17 i està prevista per al cap de setmana dels dies 8 i 9 de gener. Per afavorir la igualtat competitiva, l'ACB ha decidit que la primera volta s'allargui fins al dia 30 de gener. Segons el comunicat de l'organisme rector del bàsquet professional, "si a data del 30 de gener no s'haguessin pogut disputar tots els partits previstos, es prendrà com a criteri principal per a la classificació per la Copa del Rei el percentatge entre victòries i derrotes a 30 de gener, computant només els partits corresponents a la primera volta". El Baxi és a hores d'ara 4t a la classificació, amb 8 victòries i 5 derrotes. En teoria, i després d'haver redefinit el seu calendari a causa del brot de covid que pateix la plantilla, l'esquadra que dirigeix Pedro Martínez té quatre partits abans no s'acabi la primera volta: ha de jugar dijous (19 h) contra el Monbus Obradoiro al Congost, el diumenge 2 de gener (12.30 h) a casa del Morabanc d'Andorra, el dimarts 4 de gener (21 h) el partit pendent contra el Barça al Palau Blaugrana i el dissabte 8 de gener (20.45 h) de nou a Manresa en la visita del Real Madrid. Aquest calendari, però, es podria veure alterat perquè el Baxi també té pendent el partit de la darrera jornada de la fase de grups de la Champions League contra l'Hapoel Jerusalem al Nou Congost. El matx, programat per la setmana passada, es va reubicar a demà dimarts, però ahir ja es va saber que es tornava a ajornar, sense data. El duel, però, s'ha de disputar de forma immiment perquè d'ell depèn el nom dels equips que jugaran el 16ns de final de la competició, una eliminatòria que els bagencs estan exempts de disputar en haver quedat líders del grup.