El Baxi Manresa ha informat aquest dimarts al migdia que tres dels jugadors afectats pel brot de covid que va afectar tretze persones han donat negatiu en els PCR fets aquest dilluns. Això significa que es podran incorporar a la dinàmica de grup, a la qual ja hi havia tres jugadors més, dos que no van resultar afectats pel brot més Vaulet, fitxat la setmana passada.

Fent una operació matemàtica, per tant, es dedueix que si la plantilla és de tretze jugadors, excloent el lesionat Guillem Jou, i n'hi ha sis de disponibles, en queden set que encara no ho estan. Durant els propers dies se'ls seguiran fent PCR de control i a mesura que vagin donant negatiu, es podran reincorporar al grup.

El Baxi havia de jugar aquesta setmana tres partits, un de la Lliga de Campions, aquest dimarts contra el Hapoel, i dos de lliga, dijous contra l'Obradoiro i diumenge davant de l'Andorra. Els dos de la competició domèstica han estat ajornats, el primer per la situació dels bagencs i el segon, pel brot dels andorrans. El partit contra el Hapoel encara no té data, tot i que podria ser que es jugués el dia de Reis, enmig de l'ajornat contra el Barça de dimarts, dia 4, i el de lliga contra el Reial Madrid, al Congost, del dissabte dia 8.

L'ACB va aprovar dilluns, per unanimitat, que els equips tinguin temps fins al proper 30 de gener per jugar els partits de la primera volta de la lliga, els que han de determinar els classificats per a la Copa del Rei. Al Baxi n'hi falten quatre, a fora contra el Barça i l'Andorra i a casa contra l'Obradoiro i el Reial Madrid.