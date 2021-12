El Baxi Manresa començarà i acabarà com a local la segona fase de la Lliga de Campions, que arrencarà d’aquí a tres setmanes, segons el calendari que ja ha avançat, fins on es pot, la FIBA. A més, l’organisme europeu també va confirmar ahir que el partit de l’última jornada de la primera fase, contra el Hapoel de Jerusalem, serà el proper dia 6, festivitat de Reis, com havia informat ahir Regió7, però no al vespre, sinó a les 12.30 hores del migdia.

L’hora segurament ve determinada pels interessos de la televisió que té els drets d’emissió per a l’estat espanyol, DAZN, que el mateix dia 6 al vespre emet alguns partits de la Copa del Rei de futbol, a més del Reial Madrid-Unics Kazan d’Eurolliga. El partit serà unes 38 hores després del duel que els manresans hauran jugat al Palau Blaugrana, corresponent a la Lliga Endesa, i s’acabarà a poc més de dos dies del partit que el Baxi disputarà el dissabte, dia 8, contra el Reial Madrid al Nou Congost. L’equip de Pedro Martínez no es juga res en aquest enfrontament, però els israelians sí la segona posició de grup, que els donaria factor pista contra el Prometey ucraïnès en l’eliminatòria prèvia dels vuitens de final. Si els hebreus perden, se la jugaran, amb factor pista en contra, davant del Lenovo Tenerife. Següent pantalla Un cop acabada la primera fase de la competició, el Baxi s’haurà d’esperar un parell de setmanes per arrencar la segona. En el seu grup ja hi ha segura la presència del Tofas Bursa turc i els altres dos llocs se’ls juguen quatre equips en dues eliminatòries de play-off. Són, el Treviso italià i el Lavrio grec, d’una banda, i el San Pablo Burgos i el Darussafaka turc, de l’altra. Tal com va succeir en la primera fase, el Baxi arrencarà la ronda i l’acabarà a casa. El primer partit serà el dimarts, 22 de gener contra Treviso o Lavrio. Després, el 2 de febrer visitarà el Tofas a les sis de la tarda. La tercera jornada serà el 9 de febrer, a casa conta el Burgos o el Darussafaka. El 7 de març, visita a Treviso o Grècia; el 16 del mateix mes, viatge a Burgos o Istanbul i darrer partit, el 22 de març, a casa contra el Tofas. Passen ronda els dos primers.