La llum al final del túnel és del color blanc de la samarreta del Reial Madrid. El Baxi Manresa es retrobarà avui amb la seva afició contra l’equip de Pablo Laso, líder del campionat, després d’un mes just de l’últim cop que ho va fer i havent passat 24 dies des que va trepitjar un parquet per darrera vegada. Superat el brot de covid, i amb tota la plantilla a punt, excepte el lesionat Guillem Jou i amb la incorporació de Juampi Vaulet, el conjunt que dirigeix Pedro Martínez està llest per reprendre el pas ferm amb el que va transitar durant les primeres tretze jornades de la Lliga ACB i les 5 de la fase de grups de la Champions.

«La queixa i les lamentacions no serveixen de res, hem de ser positius perquè ja podem tornar a jugar», va expressar l’entrenador del Baxi ahir en la roda de premsa prèvia al partit amb el que, avui, els del Nou Congost començaran a endreçar el seu calendari particular. A tall d’anècdota, i per treure ferro a una situació de la que els tretze integrants de la plantilla infectats n’han sortit amb salut, va explicar què han significat els successius ajornaments i el bescanvi de dates, anunciat el diumenge, només 48 hores abans, dels partits contra Barça i Madrid. «Teníem fets els informes de l’Obradoiro, l’Andorra, el Barça i el Hapoel, i no n’hem jugat cap», va comentar Martínez: «quan ho fem, ja no ens serviran, els haurem de tornar a fer, però almenys així vam estar entretinguts tots aquests dies».

En la primera compareixença davant la premsa des que van començar a aparèixer els positius a la plantilla, el tècnic va comentar que «estem tot el bé que es pot estar», però va tallar de soca-rel qualsevol símptoma de frustració per l’experiència viscuda. «Aquesta situació no és l’ideal, però ningú ho podia controlar, per tant hi hem de posar la millor cara possible. No sé si ens afectarà més o menys, però els nostres rivals estan en la mateixa situació. Nosaltres estem contents de poder tornar a jugar, i tant de bo que la resta també ho puguin fer».

Martínez va explicar que «els primers dies, el nostre preparador físic va tenir reunions per videoconferència amb els jugadors que podien fer alguna cosa, perquè no tots podien a causa dels símptomes que tenien; després ja van començar a entrenar sense contacte i amb grups reduïts, segons l’estat físic de cadascú, i ahir diumenge va ser el primer dia que tots van estar en disposició d’entrenar».

Un dels protagonistes del matx d’aquesta nit serà Juampi Vaulet, l’aler argentí que retorna al Nou Congost després d’una breu i poc reeixida experiència a l’AEK Atenes. Martínez va confirmar que «no està en el seu millor estat físic, però encara queda temporada i segur que ens aportarà molt». El fitxatge es va concretar després de la greu lesió que tindrà Guillem Jou fora de combat pel que resta de temporada. El tècnic del Baxi també va descartar que hi hagi altres incorporacions a la vista tot i que l’equip va just de jugadors amb passaport espanyol.

El partit contra el Madrid es jugarà amb un màxim del 70 % de l’aforament del Nou Congost, a causa de les darreres mesures sanitàries. En el terreny esportiu, serà una nova prova de foc en l’intent d’assegurar un lloc entre els vuit primers al final de la primera volta i anar a la Copa del Rei. Martínez, però, assegura que «no era el nostre objectiu a l’agost i no ho serà el gener; no podem oblidar qui som. Si anem a la Copa estarem contents, i sinó, no ens frustrarem per això».