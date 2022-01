Després de la visita del Reial Madrid d'aquest dimarts a Manresa, que va saldar-se amb la derrota del Baxi (87-92), una piulada del jugador Walter Tavares del conjunt blanc ha encès les xarxes. El jugador cap-verdià, que va ser decisiu durant el partit (19 punts i 13 rebots), ha explotat per una jugada d'Ismaël Bako.

El pivot del Reial Madrid denuncia que el jugador del Baxi se li va penjar al coll, motiu pel qual va demanar una antiesportiva que l'àrbitre va denegar-li. A més, ha reblat que "són molt gracioses les esmaixades a la meva cara", però avisa que "com algun dia em passi alguna cosa greu, a veure qui riu".

Son muy graciosos los mates en mi cara, pero preocuparos por otras cosas; como me pase algo grave algún día haber quien se ríe porque yo soy honesto con vosotros y juego duro sin engañaros. — Edy Tavares (@waltertavares22) 4 de enero de 2022

Per part seva, la dona del cap-verdià, Paula Grimón, ha criticat que "quasi li arrenquen el coll al meu marit".

Casi le arrancan el cuello a mi marido @waltertavares22 😵‍💫 , pero bueno en el público se bajan la mascarilla para insultarlo … 😂😂😂🤔 — Paula Grimón (@grimonn) 4 de enero de 2022

Davant aquesta queixa, el tècnic del conjunt manresà, Pedro Martínez, no ha trigat a contestar. "Tan honest i dur és anar a tots els taps (amb falta o sense) com fer-ho per ficar-la cap avall contra tu".

Edy, desde el cariño que sabes que te tengo: tan honesto y duro es ir a todos los tapones (con falta o sin) como ir con todo a meterla para abajo contra ti. Espero sigas siendo diferencial. — Pedro Martínez (@pedroma2014) January 5, 2022

Martínez va entrenar Tavares al Gran Canària entre el 2012 i el 2014. De fet, l'actual tècnic del Baxi, va fer-lo debutar llavors.