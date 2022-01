El Baxi Manresa ha perdut la seva imbatibilitat a la Lliga de Campions en un partit intranscendent per a ell i en què el Hapoel Jerusalem ha necessitat una pròrroga per guanyar-lo (85-90). Els israelians aconsegueixen així la segona posició del grup i jugaran el play-in contra el Prometey ucraïnès, amb el factor pista a favor. El tercer del grup, el Pinar Karsiyaka, se les haurà amb el Lenova Tenerife amb factor pista per als illencs. Les estadístiques del partit són AQUÍ.

Poca intensitat i remuntada hebrea (22-28)

Sense Thomasson, ni Berzins a la llista, per necessitats administratives amb els jugadors de quota, el cinc inicial ha vist com els altres dos tresos de la plantilla, Valtonen i Vaulet, compartien arrencada. El duel va iniciar-se amb encert per les dues bandes, amb cinc punts per equip, dos de Dani Pérez i un triple de Maye, que després anotaria a sota la cistella, per als manresans (7-5). Tot seguit, ell mateix iniciaria una contra que finalitzaria Vaulet per al 9-5. De fet, l'argentí encertaria poc després un triple per donar un màxim avantatge de cinc punts al seu equip (12-7, a 7.05). Els israelians, però, sabien que s'hi jugaven molt i han comprimit el resultat amb dos tirs lliures de Braimoh i un bàsquet del base belga Obasohan per al 12-11. Aleshores ha entrat Rafa per jugar de dos i Valtonen s'ha situat de tres tornant a un esquema més habitual. Francisco ha anotat un bon triple per al 15-11, però Maye ha comès dues errades, primer amb una desatenció sobre Workman i després perdent la bola contra Obasohan, que han suposat el 15-15 i han enviat l'ala-pivot de Carolina del Nord a la banqueta.

No eren bons minuts per als bagencs, ja que quatre punts seguits de Braimoh, dos amb una altra pèrdua han situat el 15-19 i ha provocat el temps mort de Pedro Martínez. De tota manera, l'atac no fluïa, ni amb Bako a la pista i novament Braimoh completava un parcial de 0-10 i situava el 15-21. Moneke trencava la ratxa amb una penetració, però Gershon feia mal des de la cantonada i el 17-24 consolidava l'escapada hebrea. A més, el Hapoel recuperava la bola i Workman establia el 17-26 amb dos tirs lliures. Francisco feia aixecar el poc públic de la graderia amb un 2+1 esplèndid (20-26). El mateix base francès es jugava tot seguit un triple llunyà, ara errat, però el Baxi recuperava la pilota i Valtonen encertava des de la mitjana distància (22-26). Encara faltava un minut i mig. El Hapoel errava i Dani García també de tres, tot i que Bako carregava el rebot d'atac dos cops seguits, però el Baxi es menjava la possessió. Obasohan ho aprofitava per posar tot seguit el 22-28 i els col·legiats es menjaven una falta a Dani García per tancar el quart.

Francisco impulsa la reacció (49-43)

El segon període veia l'entrada de Steinbergs, l'últim jugador que quedava, a la pista. El Baxi recuperava la bola i jugava ara amb dos bases. Un d'ells, Francisco, anotava una internada espectacular, però després Valtonen fallava un triple que hauria comprimit el resultat. De tota manera, els locals recuperaven la bola i Halperin, el tècnic del Hapoel, havia de parar el duel amb una contra acabada per Steinbergs (26-28). El temps no sevia de res, perquè el Baxi recuperava la bola i un encertat Francisco empatava a 28. Ariel donava aire als israelians amb tres tirs lliures per una falta de Valtonen, però Francisco responia amb el seu 12è punt i un bàsquet de dos lateral (30-31). Després, a més, el francès recuperava la pilota provocant una falta en atac de Gates. Francisco i Dani García erraven triples mal seleccionats i Maye cometia falta en atac. Després, Workman anotava per al 30-33 i Maye trobava dos tirs lliures dels quals n'encertava un. Després d'anades amunt i avall, Ariel cometia una antiesportiva sobre Francisco i el francès empatava des del tir lliure (33-33). Sima perdia l'oportunitat de capgirar el resultat amb unes passes i Obasohan tornava a posar el seu equip a davant. Però Sima es refeia esmaixant una passada de Dani García. Després, amb empat a 35, Moneke errava i Obasohan també. Tot seguit, Francisco assistia a Moneke, que esmaixava i posava el 37-35.

Adams empatava a continuació i el partit entrava en una fase d'errades per totes dues bandes. El Hapoel s'avançava per un punt, però entre un tir lliure de Rafa i una contra de Moneke capgiraven el resultat fins al 41-39. Després, el Baxi recuperava la bola i Dani Pérez tornava a donar cinc punts al seu equip (44-39) amb un triple. Faltava un tap espectacular de Moneke i una falta a Bako, que encertava els dos tirs lliures per al 46-39. Segev reduïa la distància i Bako treia una altra falta en un rebot en atac. Els dos tirs lliures encertats deixaven les coses en 48-41. Ja en el darrer minut, Adams encertava en una penetració, els col·legiats es menjaven una falta catedralícia a Bako i després li indicaven una falta a favor de Maye que no era. L'ala-pivot posava el 49-43 perquè errava un tir lliure. En l'últim atac hebreu, Dani Pérez recuperava la bola i Maye fallava el tir forçat en l'últim segon.

Període espès, però avantatge (64-63)

Sima ha errat la primera esmaixada tornant del descans, però el Hapoel ha perdut la bola i Francisco ha errat un tir forçat. Tot seguit, Adams ha forçat la segona falta de Dani Pérez i ha anotat un sol tir lliure per al 49-44. Francisco errava després dos tirs i Dani Pérez un altre abans que Sima fes passes. L'inici del quart era espès i el mateix base feia un air ball abans d'una safata d'Adams, que posava el 49-46. El Baxi abusava dels tirs llunyans, com un altre de Francisco i Braimoh treia petroli, amb una altra falta de tir, dos tirs lliures i el 49-48. Dani Pérez anotava els primers punts als tres minuts per al 51-48, però Adams estava molt encertat i tornava a posar un punt de desavantatge (51-50). Francisco abusava del bot i perdia la bola, però Gates errava un triple sol i després cometia falta sobre Vaulet. Dani García telegrafiava un alley-oop a Steinbergs i Obasohan completava el 2-9 de parcial per al 51-52 . Per sort, Braimoh errava un triple tot sol i tornava Rafa per jugar de nou amb un sol base. Era aquest, precisament, Dani García, qui trencava la mala ratxa anotant de tres (54-52).

El partit anava ara ràpid, però més per les errades constants que pel bon ritme. A més, Ariel encertava de tres i capgirava el resultat (54-55). Vaulet treia una falta però només encertava un tir lliure per empatar a 55 i, tot seguit, Obasohan feia la jugada de sempre, una penetració que suposava un 2+1 per falta de Dani García i el 55-58. Després, Rafa errava una porta enrere i Obasohan, una internada. Seguien les errades amb un triple fallat per Valtonen, però Moneke recollia un rebot ofensiu i Dani García encertava el seu segon triple per empatar. A dos minuts per al final, el Hapoel perdia la pilota i després Maye anotava de tres en un dos per dos amb Rafa que provocava que Halperin aturés el partit (61-58). No eren bons minuts del Hapoel, que perdia una altra bola, però a Maye li passava el mateix i després cometia falta sobre Obasohan. El belga anotava els dos tirs lliures (61-60, a 1.03) i ara Dani García veia com el cèrcol escupia el seu triple. Tot seguit. Ariel tornava a encertar de tres i capgirava el marcador (61-63). En l'última jugada, Francisco anotava de tres punts i feia anar a l'últim descans amb un mínim avantatge (64-63)

Carrusel d'avantatges (78-78)

El Hapoel arrencava l'últim quart amb una porta enrere completada per Braimoh i una pèrdua de Dani Pérez (64-65). Ariel errava ara un triple i Francisco recuperava la bola, però Sima no tenia el dia i després Dani Pérez estava a punt de recuperar davant de Segev. Ariel fallava de tres i Valtonen s'escapava per al 66-65. Llavors, Francisco recuperava una altra bola i Steinbergs fallava un triple obert, la qual cosa provocava una nova falta de Sima en el rebot. A més, Segev esmaixava, ara per al 66-67, però Steinbergs treia una falta a Gershon i tornava a posar a davant la seva formació (68-67) en tot un carrusel. El seguia Braimoh amb una continuació i no podia seguir el ritme Vaulet, errant un triple (68-69). Tot i això, Obasohan perdia la bola i Dani García i Steinbergs telegrafiaven el seu segon alley-oop errat abans d'un bàsquet d'Adams i una errada de Rafa. El Hapoel se la jugava, però estava desencertat en atac quan disposava de tres punts d'avantatge (68-71) i faltaven poc més de cinc minuts per al final.

Llavors apareixia Rafa amb un triple marca de la casa per empatar el partit a 71 i el mateix santpedorenc assistia per a un contraatac de Valtonen (73-71, a 4.34). Després del temps mort de Halperin, el Hapoel errava un triple però no dos, perquè Ariel posava el 73-74 i el Baxi perdia la pilota. Francisco tornava a la pista i Adams posava tres punts per als forans (73-76). El Baxi havia d'anotar a poc més de tres minuts, però Francisco fallava de tres punts i Braimoh donava un coixí de cinc punts (73-78). Els manresans buscaven triples amb l'entrada de Luke Maye i Moneke rebia un tap de Gates a poc més de dos minuts. Per sort, Obasohan cometia passes en una entrada i donava més opcions als locals. Ho aprofitava el nigerià amb un tir a la mitja volta (75-78) i després fallava Gates. Francisco no es tallava, però el seu triple se sortia de dins i s'entrava a l'últim minut. El mateix base francès defensava bé Obasohan i li provocava una errada a 43 segons. Tot seguit, Maye fallava de tres, però Moneke lluitava i aconseguia servir de fons a 32 segons. La pilota acabava en Francisco i el base trobava una posició forçada però anotava un gran triple, que empatava el partit a 78 quan faltaven 19 segons. El Hapoel perdia la pilota per la pressió manresana. El Baxi ha tingut opcions de tirar amb Valtonen i Francisco, però el tir final de tres punts de Maye no ha entrat i el partit ha anat a la pròrroga.

Braimoh resol a la zona (85-90)

Maye repetia la jugada fallant un triple des del mateix lloc per iniciar el temps suplementari. Després, el Hapoel feia peus i Francisco errava un triple llunyà i massa poc treballat. La defensa mantenia el Baxi i els israelians fallaven un triple, però recollien el rebot i Obasohan fallava. Maye recollia l'esfèrica i, en la contra, Vaulet trobava una falta, a 3.24. L'argentí fallava el primer i mantenia la sequera a la pròrroga, però anotava el segon (79-78) i el Baxi recuperava la bola perquè el mateix Vaulet esmaixés (81-78). Després, Obasohan, que centrava tots els atacs del Hapoel, rebia falta de Francisco i el seu equip encara no estava en bonus. L'equip de Jerusalem semblava encallat, però Braimoh era una gran solució i treia un 2+1, però errava el tir addicional (81-80) i una falta d'Ariel portava Moneke als tirs lliures, a 2.49. L'africà encertava un tir i fallava l'altre (82-80) i tot seguia a l'aire. Era Obasohan qui anotava de tres i avançava el seu equip (82-83). Francisco perdia la bola tot seguit novament en el driblatge i s'entrava en els dos últims minuts.

En l'atac posterior, Braimoh, omnipresent i aprofitant l'absència dels dos cincs locals, recollia un rebot en atac i posava el 82-85. En la següent jugada, Dani García fallava un tir molt forçat i el Hapoel tenia la pilota per marxar de més d'una possessió. Ho aprofitava Ariel per al seu quart triple aprofitant l'excessiva ajuda de Valtonen per posar el 82-88. Llavors, Maye tornava a fallar de tres i Ariel completava el seu gran partit recollint el rebot. Obasohan fallava un tir lliure, però no el segon (82-89) i faltaven 48 segons. Francisco escurçava l'avantatge amb una safata (84-89), però la victòria era a la banda hebrea a 36 segons. El Baxi intentava robar la pilota durant deu segons, però no aconseguia i Moneke feia falta a Braimoh. L'exjugador del Burgos, un colós, només fallava un tir (84-90), García errava un triple i el Baxi recuperava la bola. Llavors, Ariel cometia tècnica per trepitjar la línia de fons en el servei manresà. Faltaven encara 12 segons. Maye anotava el tir lliure de la tècnica (85-90) i Francisco fallava un triple que no ha entrat de miracle. Era l'última bala.