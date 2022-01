El portal Eurohoops ha informat aquest divendres que el Baxi Manresa pot estar interessat en el fitxatge de l'escorta navarrès de 37 anys Txemi Urtasun. La seva contractació seria per tenir cinc jugadors de formació estatal, que són els que requereix la FIBA per a les convocatòries de la Lliga de Campions. Amb la lesió de Guillem Jou, el Baxi només en té quatre: Dani Pérez, Dani García, Rafa Martínez i Yankuba Sima. De fet, el capità va haver de ser inscrit, tot i no poder jugar, en el partit de dijous contra el Hapoel de Jerusalem.

Urtasun va fitxar fa uns mesos pels Panteras de Aguascalientes de la lliga mexicana. Les seves últimes experiències a l'estat han estat a la lliga LEB Or, al Melilla, l'Ourense i l'Alacant. Abans va conrear una llarga trajectòria que el va portar al Bilbao, el seu club de formació, La Palma, el CAI Saragossa, el Breogán, el Gipuzkoa, l'Estudiantes, el Lleó, l'Alacant, el Sevilla, l'Unicaja, el Gran Canària (on va coincidir dues temporades amb Pedro Martínez), novament el Gipuzkoa, l'Obradoiro, el Saragossa i el Betis. A l'ACB podria tornar a coincidir amb el seu germà bessó, Álex, que ara és al Breogán. El tècnic manresà, Pedro Martínez, va dir en la roda de premsa prèvia al partit de lliga de dimarts contra el Reial Madrid que "molt probablement" no fitxarien cap jugador per ocupar aquesta plaça de basquetbolista de quota, tot i que el director esportiu, Xevi Pujol, havia dit que era probable que sí dies enrere en una entrevista a Regió7.