El Baxi Manresa rebrà el Monbus Obradoiro el dimecres 19 de gener a les 21.30 h, al Nou Congost, en el partit pendent de la quinzena jornada de la Lliga Endesa, tal i com ha establert l'ACB en el nou calendari de partits motivat per les suspensions a causa de la pandèmia. L'altre matx de la primera volta que l'equip de Pedro Martínez té ajornat, el duel contra el Morabanc a Andorra de la jornada 16, se celebrarà el dissabte 22 a les 18 h.

L'ACB està redefinint el calendari per intentar que la primera volta del campionat es pugui acabar abans del 30 de gener i, d'aquesta manera, saber quins són els 8 equips que es classificaran per a la Copa del Rei que es jugarà del 17 al 20 de febrer a Granada. En el cas que quedi algun partit pendent, els bitllets per a la Copa es repartiran a partir d'establir quin percentatge de victòries té cada equip sobre el total de partits jugats.

Segons el nou calendari, la jornada 16, ajornada sencera a principis d'any, a excepció de l'Unicaja-Saragossa jugat el 4 de gener, es disputarà el cap de setmana dels dies 22 i 23 de gener. I per aquest motiu, la jornada 19, que no afecta a la classificació per a la Copa, es trasllada als dies 12, 13 i 14 d'abril.

El Lenovo Tenerife-València es disputarà el diumenge 30 de gener, data en la que estava previst jugar el partit de la segona volta entre els mateixos equips, i s'inclouen els duels Gran Canària-Monbus Obradoiro i Barça-Joventut el cap de setmana del 29 i 30 de gener, ajornant els seus partits de la jornada 20.

També s'han encaixat en el calendari cinc altres partits de les jornades 15 i 17 en dates intersetmanals: Río Breogán-Bitci Baskonia, Coosur Betis-Urbas Fuenlabrada i Baxi-Obradoiro el dimecres dia 19 de gener; Casademont Saragossa-UCAM Múrcia el dimecres 26 de gener; i Hereda San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife el dijous 27 de gener.

El Barça-MoraBanc Andorra de la jornada 15, amb el Barça ja classificat i el MoraBanc sense opcions de Copa, és l'únic partit de la primera volta agendat posteriorment al límit del 30 de gener.

Encara queden pendents de reubicar els partits de la segona volta: UCAM Murcia-Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife-Coosur Betis, Joventut-Río Breogán i València-Lenovo, que s'aniran posant a l'agenda a mesura de l'evolució de la seva classificació i el calendari de les competicions europees.

Les dates i els horaris dels partits es poden consultar en aquest enllaç.

D'altra banda, els partits Surne Bilbao-Unicaja, de la jornada 15 i previst per demà dimecres, i Urbas Fuenlabrada-Unicaja, de la jornada 18 i programa per aquest dissabte, s'han hagut de posposar pel brot de covid que afecta la plantilla de l'Unicaja.

El Bilbao-Unicaja se celebrarà el diumenge 30 de gener a les 12.30 h, en el lloc de l'Unicaja-Surne de la jornada 20. L'ACB anunciarà properament les noves dates de l'Urbas-Unicaja (jornada 18) i Unicaja-Bilbao (jornada 20).