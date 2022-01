El Baxi Manresa ha iniciat la segona volta de la lliga, quan encara li queden dos partits de la primera per jugar la setmana vinent, guanyant el Gran Canària per 91-72 en un partit que ha costat més del que determina la distància final. Els manresans han entrat a l'últim quart guanyant per només cinc punts, però els canaris no han aguantat el ritme al final i han encaixat un parcial definitiu, enmig d'un gran espectacle. Desena victòria per al Baxi, que ara afrontarà l'Obradoiro a casa i la visita a Andorra per intentar ser a la Copa. Les estadístiques del partit, AQUÍ.

Brussino i el rebot fan molt mal (16-24)

El partit ha començat amb Bako de titular i amb el belga clavant un tap a Khalifa Diop. Els canaris han errat els dos primers tirs, però també han capturat sengles rebots i Brussino ha anotat els primers punts. En el primer atac del Baxi, Bako ha errat, però no en el segon intent. La bona defensa de Moneke ha propiciat una contra i els primers punts de Valtonen (4-2). El finlandès ha errat tot seguit, després d'un tir errat per Diop, però novament Brussino ha clavat el primer triple (4-5), abans que Bako esmaixés el seu quart punt (6-5, a 7.15). Brussino estava imparable, amb un altre bàsquet a mitja distància i havent anotat tots els punts del seu equip (6-7). A més, Dani Pérez ha fallat un triple i Khalifa ho ha castigat amb el 6-9. Però Thomasson ha anotat triple en el seu primer intent i ha tornat la igualtat. El joc era ràpid i Kramer, amb una porta enrere, ha tornat l'avantatge als canaris abans que Dani Pérez, ara sí, assegurés el tir frontal de tres punts i posés el 12-11.

El mateix Dani Pérez ha errat després una bomba i Salvó ha capgirat el resultat a la contra. Thomasson i Valtonen han errat triples alliberats i Khalifa ha comès passes abans de l'entrada de Francisco. Els àrbitres, però, han canviat la seva decisió i han atorgat l'esfèrica als visitants. Slaughter ha errat i Moneke, demanant falta, també- El joc ara era embogit i Thomasson ho ha arreglat amb un triple en transició (15-13), igualat tot seguit per Kramer en una jugada igual a l'anterior. Novament Thomasson ho ha intentat, amb un triple errat, però el Baxi ha recuperat la bola i Brussino ha hagut de fer falta a Vaulet quan enfilava la cistella. Tot just era la tercera falta conjunta del quart, a 2.27 per al final. L'argentí dels manresans ha errat els dos tirs lliures i Slaughter i Ennis sengles triples, però el canadenc no ha perdonat en una altra pilota robada (15-17). Després, Vaulet ha fallat un ganxo i Brussino, amb el seu desè punt, l'ha clavada des de molt lluny per al 15-20, a 1 minuts per al primer descans. La defensa del Gran Canària era molt bona i una nova pèrdua entre Francisco i Sima l'ha aprofitada Ennis per al 15-22 i obligar Pedro Martínez a demanar temps mort. Sortint de l'aturada, Maye ha provocat una bona falta d'Ilimane Diop, però ha fallat el primer tir lliure (16-22). Ennis ha errat el triple posterior, però Sima ha deixat escapar el rebot i ha fet falta sobre Ilimane, que ha anotat els dos tirs de personal i ha tancat el primer quart amb 16-24 i amb una diferència de 5-14 en el rebot per als insulars.

Un parcial de 16-0 dona la davantera (38-36)

Dani García ha arrencat el segon quart i Maye ha anotat de manera afortunada per al 18-24. Però Ilimane seguia fent molt mal des de mitjana distància. Era el moment Maye, amb un triple per al 21-26, però calia prémer en defensa i assegurar més el rebot. Per sort, Brussino i Salvó erraven i Vaulet, amb un rebot en atac, situava el 23-26. El Baxi agafava moral per defensar millor i Ilimane cometia passes. Dani García i Rafa Martínez fallaven després de tres, tot i els dos rebots ofensius de Bako. El Granca trobava ara més dificultats per tirar, com en un llançament d'Ennis i Vaulet assistia per a Bako per al 25-26 i el temps mort de Porfi Fisac. Parcial de 7-0. El Baxi recuperava la bola i Maye errava un triple, però després el jugador de Carolina clavava un impressionant i poc habitual tap a Ennis. Kramer errava un tir a una mà i Rafa fallava una safata, però Bako recollia les escombraries per al 27-26, a 5.55. Els manresans ja semblaven més ajustats a darrere i Maye extreia una altra falta en els seus millors minuts mentre el Granca refeia el seu equip titular. L'ala-pivot dels manresans donava el màxim avantatge, 29-26, a 5.39. Slaughter es menjava després la bola i Valtonen acabava una contra de Thomasson per al 31-26. El parcial creixia al 13-0 i Khalifa cometia falta en atac abans de la tornada a pista de Moneke. A sobre, Dani García la clavava de tres. 34-26, 16-0 de parcial. Després, el mataroní s'ha crescut, ha robat una bola i l'ha volguda tornar a clavar, però ha errat. El seu canvi ha estat ovacionat per l'afició, a 4.07.

Slaughter ha posat aigua al vi amb un triple que trencava el parcial i Thomasson perdia tot seguit la pilota (34-29). Salvó llançava una pedra i Moneke, gairebé també abans de fer falta a Salvó. Pedro Martínez ho intentaria ara amb dos bases. Dani Pérez i Francisco, però Slaughter tornava a fer mal de tres punts (34-32). Sobre la botzina, Francisco trencava l'embús local amb un bàsquet de mèrit, però Ilimane, de nou en pista, li responia. Ara era un intercanvi de cops. Valtonen feia un bàsquet a sota la cistella, però després errava un triple lateral. El resultat era de 38-34, a 1.33, amb pilota per als de casa, ben lluiitada per Moneke. Ara el rebot canviava. Sima en recollia un altre, però Moneke, molt gris, perdia l'esfèrica. En el segon quart, el resultat de les captures era de 10-5. El Granca errava de tres, però Dani Pérez feia una mala passada per a un alley oop errat per Sima i Ennis castigava a la contra (38-36). El base tornava a fallar des de tres metres, tot i que, per sort, Ennis trepitjava la línia de banda a 6,7 segons per al final. L'últim tir de Francisco, lamentablement, no ha entrat.

Alternatives i partit més travat (60-55)

El tercre quart ha arrencat amb una errada d'Ennis i amb una esmaixada sideral de Bako per damunt de Kramer (40-36, a 9.26). Salvó responia amb una porta enrere i el belga del Baxi treia una falta i anotava els tirs lliures per al 42-38 amb un minut esgotat. Kramer travessava la pista i treia falta a Dani Pérez, massa fàcil, per anotar dos tirs lliures i tornar a retallar la distància fins al 42-40. Moneke trobava la sort que se li negava amb un triple a tauler (45-40). El Granca havia fet entrar el gegant Pustovyi, l'home més respectat per Pedro Martínez, i entre ell i una contra d'Ennis han establert el 45-44, tot i que Moneke també resolia de manera estrambòtica. Llavors, Thomasson cometia la tercera falta en una imprudència sobre un tir de tres punts d'Ennis i el canadenc empatava el partit a 47, a 7.17. El partit era ara més travat i Dani Pérez seguia fallant, ara de tres punts. Per sort, Kramer passava malament a Salvó i el Baxi recuperava la bola a 6.37, la qual cosa aprofitava Francisco per anotar per damunt de Pustovyi. L'ucraïnès errava tot seguit, però Valtonen també, encara que Francisco recuperava una bola i provocava el tap il·legal d'Ennis per al 51-47. Pustovyi anotava tot seguit dos tirs lliures d'una falta que ha provocat i Dani Pérez ha perdut una bola que ha propiciat un 2+1 d'Ennis, amb falta de Francisco. El partit estava empatat a 51 perquè l'escorta ha errat el tir lliure, a 4.49.

Tot seguit, Moneke ha estat qui ha tret tres tirs lliures en una falta en un llançament de tres. N'ha anotat dos i ha agafat aire per al seu equip amb el 53-51. Ennis fallava el tir de lluny i Francisco, amb assistència a Moneke, i Ennis, per damunt de Bako, mostraven facultats (55-53). El ritme era ara esbojarrat i Pedro Martínez canviava els dos pivots. Una bona combinació acabava amb bàsquet de Vaulet (57-53) i després Maye robava una bona bola a Khalifa i Dani García rebia una falta clarament antiesportiva per tallar un contraatac, que els àrbitres no veien ni consultant l'instant replay. Després, els col·legiats indicaven falta a Salvó sobre Sima, quan intentava un alley-oop. Més tirs lliures que el gironí no aprofitava. Sergi Garcia errava i, després, Sima cometia passes en no aprofitar una bona passada de Dani García. Però el mataroní robava en el servei de fons i posava el 59-53. El Garcia del Gran Canària, Sergi, errava de tres i el Baxi recuperava la bola. S'erraven dos tirs de tres, però es recuperava la bola i es perdia tot seguit. Salvó anotava dos tirs lliures per posar el 59-55, a 1.29 i Francisco errava de tres, però Vaulet treia falta personal. L'argentí n'anotava almenys un per al 60-55. Després, el Gran Canària errava l'atac i Francisco, també el triple. Khalifa fallava i, a 1,6 segons, el mateix Francisco cedia a Sima, que rebia un tap en falta de Khalifa Diop. El gironí els tornava a errar i el quart s'acabava amb un ajustat 60-55.

Espectacle amb ensurt a l'últim quart (91-72)

Maye encetava el període determinant errant un triple i Thomasson cometia la quarta falta en l'intent de capturar un rebot. Ennis fallava i Valtonen recollia el rebot. Dani García errava de tres, però no Valtonen, que posava el 63-55. Ennis responia amb la penetració de sempre (63-57) i després li responia Francisco per al 65-57. El partit semblava controlat, però no acabat perquè Ennis demostrava que estava encertat per al 65-60, respost després per un tir de tres igual de Maye (68-60). En el concurs de triples, el Granca errava i Maye era tapat per Ilimane. En aquesta fase, Ennis ja ho llançava tot i de vegades entrava, i de vegades no. A més, el canadenc enviava una passada a la grada després de no poder superar el marcatge de Slaughter. Tot seguit, però, irregular com era, recuperava una bola estampant-se contra una tanca. Ilimane fallava un tir de llarga distància i Maye aprofitava el contraatac per posar deu punts (70-60, a 6.11), la màxima distància per als bagencs.

Sortint del temps, Ennis errava un triple i Valtonen clavava el seu. 73-60 i partit molt decantat. Porfi Fisac recuperava un Pustovyi que surt d'una lesió i l'ucraïnès treia una falta a Bako. Kramer errava el seu tir i Dani Pérez, un altre dels seus. Però el Baxi ja ho recuperava tot, primer amb Moneke, substitut d'un ovacionat Maye, i després amb passada cap a Valtonen, que es menjava el cèrcol per al 75-60, a 4.45. Sortint del temps de Fisac, un trap ordenat per Pedro ha ofegat Slaughter i Bako ha recuperat la bola. El belga ha rebut falta de Pustovyi i ha anotat els tirs lliures (77-60, a 4.27. Parcial de 12-0). Slaughter l'ha tallat amb un bàsquet de classe i després Bako ha picat amb el cap a terra en intentar una esmaixada, caure d'esquena i rebre una falta de Kramer. Per sort, ha estat només un gran ensurt que ha deixat glaçat per uns instants el pavelló. Maye l'ha rellevat i ha errat un tir lliure (78.62, a 4.03). El partit ja era totalment unidireccional. Pustovyi, faltat de forma, perdia la bola i Moneke anotava una porta enrere amb l'addicional per al 81-62. Slaughter sorprenia en una contra (81-64). El nord-americà errava de tres tot seguit i, en la contra, Thomasson feia un alley oop a taula perquè Moneke l'enfonsés (83-64). En l'operació de maquillatge iniciada minuts enrere, Slaughter anotava dos tirs lliures més (83-66). A 2.06, Pedro donava el partit per acabat fent entrar Steinbergs, pensant en el duel de dimecres amb l'Obradoiro. Thomasson anotava dos tirs lliures (85-66) i després, en una contra, el jove letó feia el mateix (87-66). El Gran Canària demanava el final, tot i que Brussino feia números amb un altre triple (87-69). Thomasson errava de tres a 1.19 i Sergi García feia el seu únic bàsquet (87-71). Després, ganxo d'esquerra de Vaulet per al 89-71 i cinquena falta de Thomasson enmig de crits a favor de Pedro Martínez. El jove Serrano anotava el seu primer punt i Sima recollia un rebot ofensiu a un triple errat per Francisco. El 91-72 ja seria definitiu, ja que que Ilimane Diop erraria l'últim tir.

Ja pots votar el millor jugador del partit.