Tot un subcampió d'Europa del 1993, el Nutribullet Treviso (aleshores es deia Benetton i hi jugava Toni Kukoc) serà el primer rival del Baxi Manresa en el grup de vuitens de final de la Lliga de Campions de la FIBA, dimarts vinent al Nou Congost. Els italians han derrotat aquest dimarts a la tarda per 78-90 el Lavrio grec, al qual ja havien vençut per 87-72 en el primer enfrontament. El 2-0, per tant, els classifica per a la següent ronda.

En aquest segon partit, els cinc titulars del conjunt de Massimiliano Menetti han anotat 12 punts o més, la qual cosa dona idea del caràcter col·lectiu de la formació. El base Matteo Imbrò, amb 19 punts i 23 de valoració, ha estat el millor. En la primera fase, el Treviso havia estat segon en un grup liderat pels hongaresos del Falco Szombathély i on també hi havia el VEF Riga letó, que va ser tercer, i l'AEK d'Atenes, quart i eliminat, on aleshores jugava Juampi Vaulet. L'argentí hi va perdre els dos partits, amb 9 punts anotats en el primer i sense minuts en pista en el segon.

El Burgos i el Lenovo hauran d'esperar

Qui encara no ha pogut segellar el seu bitllet per als vuitens de final ha estat el San Pablo Burgos. L'equip de Paco Olmos ha caigut derrotat pel Darussafaka per 85-66 en el segon partit de la seva sèrie de play-in. En el primer, s'havia imposat en el Coliseum per 83-78, ja amb el tècnic valencià a la banqueta. Qui guanyi aquesta eliminatòria serà el quart integrant del grup del Baxi, al qual també cal sumar el Tofas Bursa turc que, com els manresans, també va ser primer del seu grup.

Tampoc no va poder aconseguir la segona victòria el Lenovo Tenerife, que va caure per 88-80 a la pista del Pinar Karsiyaka, on el Baxi sí que havia aconseguit guanyar l'octubre. Els canaris havien guanyat el primer partit per 76-69 i ara hauran de tornar a vèncer al Santiago Martín si volen ser als vuitens de final. Si passen ronda, aniran a un grup amb el Szombathély, l'Estrasburg i el Rytas.

Els dos partits, el San Pablo Burgos-Darussafaka i el Lenovo Tenerife-Pinar Karsiyaka, es jugaran aquest dijous, dia 20, a les 20.30 hores.