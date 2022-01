Avui ha de ser el dia. O millor, dit, la nit. I força avançada, per l’horari de discoteca amb el qual ens ha obsequiat l’ACB. El Bàsquet Manresa només necessita guanyar el Monbus Obradoiro a casa per ser matemàticament a una fase final de la Copa del Rei divuit anys després de l’última vegada, a Sevilla 2004. Seria a una altra ciutat andalusa, Granada. Si no es guanya avui, hi haurà una segona oportunitat dissabte a Andorra. Però poca gent pensa que un conjunt que ha fet tan bé les coses fins ara desaprofiti una oportunitat com la que se li presenta.

A davant, un Monbus Obradoiro que ha estat una pedra a la sola de la sabata de Pedro Martínez les dues últimes temporades. Els gallecs, de la mà del sempitern Moncho Fernández i de la seva manera de jugar tan pautada i diferent a la de la resta dels equips de l’ACB, han vençut en les quatre últimes ocasions en què s’han enfrontat al Baxi, tant a la caldera de Fontes do Sar, com al Nou Congost. En aquesta oportunitat, però, ho tindrà més complicat. L’equip es va retrobar amb la competició dissabte després d’uns dies d’aturada pel seu brot de covid i va caure a casa contra el Surne Bilbao de manera no contundent, però sí clara (91-96). A més, el nivell mitjà de la plantilla sembla inferior al dels últims anys, tot i aparicions com la d’Ellenson, i està lluitant per no caure a descens. El Baxi serà a la Copa si guanya perquè ara mateix, en la classificació de la primera volta, és sisè amb 9 triomfs en 15 partits. Darrere seu té el Lenovo (8 en 14) i el Breogán i el Baskonia (8 en 15). Aquests dos darrers s’han d’enfrontar entre ells just abans del partit del Congost. El que perdi ,ja no podrà atrapar els manresans.

Sense dir la paraula maleïda

En la compareixença d’ahir, ni Elias Valtonen, ni Dani García no van voler fer servir la paraula «Copa» per parlar del partit d’avui. El finlandès va destacar que «tenim gana. Volem guanyar cada partit i competir, i encara més a casa, davant dels nostres grans aficionats». Del rival va afirmar que «tenen bons jugadors en cada posició i juguen un bon bàsquet col·lectiu». Sobre el premi que rebran si vencen avui, «no tenim una pressió extra perquè volem guanyar cada partit, és clar».

Per la seva banda, el mataroní va dir que «afrontem el partit com sempre, amb la màxima ambició. Hem de pressionar en defensa, agafar el rebot i sortir al contraatac. Volem un partit amb molt ritme perquè ells volen el contrari, jugar un cinc contra cinc a mitja pista». També va demanar, tot i l’horari, la presència de l’afició «ni que sigui tard i un dimecres, ja que si aconseguim la victòria, tothom sap la conseqüència».

La importància del rebot

També va donar importància a les captures el tècnic gallec del Monbus, Moncho Fernández. Va dir que, per tenir opcions avui, «hem d’igualar el seu nivell de duresa. Si no volem perdre pilotes en la primera línia hem d’estar preparats per als 2 contra 1 que fan sobre el driblador quan vol creuar el centre de la pista. També hem de treballar les passades de mà a mà, perquè són agressius i fer bons bloquejos. Hem de guanyar moltes batalles individuals i, com a col·lectiu, treballar molt el rebot defensiu. Si no som capaços de controlar aquest ritme de partit, ni el rebot, la resta serà anecdòtica». Del Baxi va dir que «són fantàstics» en «els primers segons de possessió i en les segones accions» després de rebot en atac.