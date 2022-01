Amb el bitllet per a la Copa segellat al Nou Congost, el Baxi va celebrar de valent la seva classificació. Els manresans tornaran a jugar la competició per primer cop des del 2004, motiu pel qual al final del matx va regnar l'eufòria.

Un cop va apagar-se el comptador, va l'emoció va imposar-se. La festa va començar a la pista. Els jugadors van rebre un bany de masses per part dels aficionats. Van voler agrair-los el seu suport apropant-se a saludar-los, el que va provocar que a més d'un li saltessin les llàgrimes.

I no va ser per menys, l'equip bagenc aconseguia una fita històrica que mereixia ser celebrada. Granada espera, abans, però, no van faltar-hi les abraçades ni els balls. Chima Moneke, Ismaël Bako, Sylvain Francisco i Yankuba Sima s'atrevien a fer una coreografia davant de l'afició al ritme de la cançó 'Escándalo' de Raphael.

🕺 La celebración de @BasquetManresa liderada por @Chimdogg_ a ritmo de Raphael es exactamente todo lo que necesitaba en la vida y aún no lo sabía.#CopaACB pic.twitter.com/lpsGrQZQtC — Liga Endesa (@ACBCOM) 19 de enero de 2022

Els protagonistes de la jornada també van fer-se la foto de rigor amb el cartell que evidenciava la seva classificació per a la Copa.

📜 18 𝒂𝒏𝒚𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓é𝒔...



🧠 De @albertoliver11 a @5daniperez

💪🏻 De Ferran Laviña a @danigg14

🇦🇷 De Juan A. Espil a @juampivaulet

❤️ De Jordi Singla a @GjouC

🏀 De Brown a Moneke

😤 De Harper Williams a Ismael Bako



😳... i de Rafa Martínez a Rafa Martínez pic.twitter.com/ogm5a4MXhf — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 19 de enero de 2022

El director esportiu del Baxi, Xevi Pujol, ha publicat una imatge al seu perfil de Twitter on es pot veure tot el cos tècnic del club amb el mateix cartell.

Un cop els espectadors van marxar, la festa no va aturar-se al Nou Congost. Els jugadors bagencs van mostrar les seves habilitats més artístiques. El vestidor va convertir-se en una pista de ball i tampoc van faltar-hi el tema de Raphael ni les improvisacions fruit de l'emoció.

A la #CopaACB 18 anys després! Quin equip, mare meva. Ho recordarem durant anys pic.twitter.com/YCePLVt5Ae — Josep Rexach Fumanya (@Josep_Rexach) 19 de enero de 2022

La celebració no es remunta al final del partit. Abans, una afició embogida per la importància del matx ja va jugar les seves millors cartes. "¡Lo vas a fallar!" deien amb una en una pancarta amb una imatge de Julio Iglesias fent al·lusió al mem viral del cantant que adverteix amb un "Y lo sabes" a qualsevol cosa. Aquest missatge que intentava despistar els jugadors de l'Obradoiro no va passar desapercebut, però tampoc ho van fer els seus crits d'eufòria ni els seus càntics.

També va apuntar-se a la festa el Centre d'Esports Manresa. La primera plantilla de l'equip de futbol de la ciutat va animar els seus veïns al Nou Congost amb moltes ganes.

❤️🤍 La primera plantilla del CE Manresa ha estat convidada a veure al @BasquetManresa en la victòria davant l'Obradoiro‼️



⚽ Jugadors i cos tècnic han estat cantant i aplaudint durant tot el partit i s'ho han passat pipa pic.twitter.com/ZAEeNng7pL — Centre d'Esports Manresa (@cemanresa1906) 19 de enero de 2022

El Baxi ha publicat un vídeo amb totes les imatges de la celebració posterior a la classificació davant l'Obradoiro.