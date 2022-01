Pedro Martínez estava content per la classificació per a la Copa del Rei, però fidel al seu caràcter, va voler contemporitzar i no pensar que ja estan tots els objectius complets. Per a ell, «per a un equip com el nostre és motiu de celebració. En d’altres equips entra més dins de la naturalitat. Estem encantats i molt contents. Crec que serà una bona experiència per als jugadors, que la gaudiran, que es motivaran i hi aniran amb il·lusió. Tret de Rafa Martínez,i potser Urtasun, no han estat mai en una competició com la Copa. Intentarem estar a l’alçada».

Sobre la possibilitat de quedar dels quatre primers i ser caps de sèrie, «no depèn de nosaltres ser cap de sèrie, però sí que depèn fer un bon entrenament el proper dia i fer les coses ben fetes en el següent partit. Crec que no cal posar-se una motivació de classificació per fer les coses ben fetes. Queda més de la meitat de la competició. Queden moltes coses per davant, però crec que hem de seguir dia a dia i pensar en millorar». Tot i això, va voler ratificar que «estic content. És una fita important per a un club humil com nosaltres i també ens ho hem merescut per com està treballant l’equip en el dia a dia, la mentalitat. Hem tingut sort amb les lesions. Els jugadors tenen molta confiança, però la competició continua i això no és el final de res». Per a ell, «aquest any és millor que els altres, però els dos últims també han estat bons i la línia és bona». Martínez també es va mostrar d’acord amb l’expressivitat d’homes tan mediàtics com Moneke, «però sempre que estiguin pendents de la següent acció i que això no els tregui concentració».