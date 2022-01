Tres dies després de la gran festa toca tornar-se a posar el vestit de feina i anar a guanyar per dos objectius. El Baxi ja sap que jugarà la Copa del Rei de Granada, però no és igual fer-ho contra segons qui en els quarts de final d’aquesta competició. Els manresans encara tenen possibilitats d’entrar en el torneig del KO com a caps de sèrie, és a dir, entre els quatre primers, si vencen a la pista d’un MoraBanc Andorra que, sorprenentment, està lluitant en les places del capdavall.

A més, cal continuar sumant triomfs en la lliga perquè, com va dir Pedro Martínez després de superar l’Obradoiro, l’any no s’acaba i hi ha altres premis a l’horitzó, com ara ser dels vuit primers, jugar els play-off i tenir la plaça europea segura per a l’any que ve a final de la temporada.

Dubtes amb Sima

En l’exigua prèvia facilitada pel club abans del viatge a terres andorranes, l’entrenador, Pedro Martínez, explicava que hi ha el dubte per al partit d’avui de Yankuba Sima, que ja se’n va anar tocat cap a la banqueta dimecres i a qui potser es podria reservar. Si fos així, el tècnic haurà de jugar amb els quatres quan no hi hagi Bako en pista, com ja ha fet en altres ocasions per raons tàctiques. L’absència del gironí, que en els últims partits no ha estat particularment encertat, pot ser particularment important davant d’un rival que sol rotar els tres cincs que té a la plantilla, Olumuyiwa, Diagné i Arteaga, i que planteja lluites molt físiques a sota del cèrcol.

Martínez explicava ahir que «esperem un partit dur. Ells són un equip molt agressiu, que pressiona moltíssim i que juga amb molt ritme. A Andorra sempre ens costa entrar en els partits i hem d’estar preparats per afrontar un partit molt físic».

A l’hora de lluitar per una de les quatre primeres posicions caldrà guanyar i esperar. Si fos així, el Baxi tindria 12 victòries en el total de les quals 11 compten en la classificació per a la Copa. En aquesta llista, amb el Reial Madrid i el Barça al capdavant, segurament també seria superat pel Joventut en cas que els badalonins guanyessin un dels dos partits que els queden, demà a Fuenlabrada o a la pista del Barça. Si fos així, un de tres conjunts que precedeixen el Baxi també seria cap de sèrie i desplaçaria els manresans si guanyés tots els partits que els falten. Seria l’UCAM Múrcia, que rep el Lenovo i visita Saragossa, el mateix Lenovo, que té tres partits, a Múrcia, a Burgos i a casa amb el València, i els mateixos valencians, que reben el Barça i visiten Tenerife. Tot un garbuix que no és d’impossible resolució per al Baxi, sempre que guanyi avui.

Als antípodes del Manresa

A la banda andorrana, Ibon Navarro ha tornat a tenir una temporada plena de lesions i de casos de covid. Avui estaran de baixa el base Gal Mekel i David Jelinek, aquest de llarga durada, i tornarà Amine Noua, després de recuperar-se del coronavirus. Els andorrans són a una sola victòria del descens, però el tècnic vitorià afirmava ahir que «veig el grup bé i amb ganes de competir i de lluitar. Això és el més important ara». Admet, això sí, que «ara mateix, pel que fa a energia i confiança, estem als antípodes del Manresa i espero el millor Baxi» per a la visita al principat. També va apel·lar als seguidors del seu equip i desitja «la Bombonera de les grans ocasions», tot i les últimes derrotes a casa, contra el Baskonia (78-79) i a Europa amb el Lokomotiv Kuban (76-86).