En la bogeria en què s’ha convertit el calendari de la Lliga Endesa, en la cursa contra el rellotge per recuperar els partits ajornats pel coronavirus, el Baxi Manresa va sortir ahir d’Andorra amb dues certeses: s’ha posat segon momentàniament a la lliga, tot i que amb molts més partits que la majoria dels rivals, i mantindrà opcions de ser quart al final dels disset partits de tots els equips i, per tant, obtenir l’estatus de cap de sèrie a Granada.

Per aconseguir això últim, el Baxi necessita que dos rivals més no quedin per damunt d’ell. Els que ho podrien aconseguir, i que ara mateix són a sota, serien el Joventut, l’UCAM Múrcia, el València i el Lenovo Tenerife. Els bàsquet average són molt contraris els manresans, que sempre surten perdent contra tots ells. Per tant, caldria que tres dels quatre no se’n sortissin. O bé el Joventut no n’hauria de guanyar cap dels dos que li queden o l’UCAM, el València i el Lenovo no guanyar-los tots, dos en el cas dels dos primers equips i tres en el dels illencs. Avui tenen partit tots ells excepte els valencians.