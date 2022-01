Com si fos un jugador en un torneig de golf, el Baxi Manresa ha acabat el recorregut a la primera volta de la Lliga Endesa i s’ha retirat a la casa club a veure com els seus adversaris finalitzen el seu. Els bagencs han acabat els seus disset forats, els partits que té la meitat de la competició, però hauran d’esperar a diumenge vinent, com a màxim, per saber si en tenen prou per acabar en les quatre primeres posicions, la qual cosa els permetria evitar el Reial Madrid i el Barça en els quarts de final de la Copa de Granada. Tres són els equips que el poden deixar fora d’aquesta situació. Si dos d’aquests l’avancen, el Baxi ja no serà cap de sèrie.

L’UCAM ja té el bitllet

Els murcians es van classificar per primera vegada per a la Copa després de derrotar ahir el Lenovo Tenerife per 88-86 en un duel molt emocionant. L’equip de Sito Alonso va dominar en tot moment, però els canaris van forçar un final igualat i van tenir l’última pilota, que no van aprofitar. James Webb i Jordan Davis van ser els màxims anotadors del seu equip, amb 16 punts. Així, l’UCAM ja és a Granada. El 1996 va ser l’últim cop que un conjunt de la ciutat va jugar la Copa. Va ser com a organitzador i va acabar amb el triomf del TDK Manresa. Aleshores, però, no era l’actual club, sinó el desaparegut CB Múrcia.

L’UCAM passarà davant del Manresa si és capaç de guanyar dimecres (20.30 hores) en l’últim partit ajornat que li queda, a la pista del Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau.

Un partit sense data

Als altres dos rivals del Baxi encara els queden dos partits. Un és el Joventut i amb ell hi ha un problema. Els badalonins haurien hagut de jugar aquest cap de setmana a la pista de l’Urbas Fuenlabrada, però el partit va ser ajornat per la passa de covid en els madrilenys. La decisió sobre qui serà a la Copa no pot passar de diumenge, amb la qual cosa aquest partit s’ha de jugar abans perquè compti. El problema és que el Joventut juga dimecres partit d’Eurocup a Hamburg i diumenge l’altre partit de lliga que li queda, a la pista del Barça. Guanyant-ne un dels dos, els badalonins quedaran davant del Baxi per diferència de punts. En el cas hipotètic que no poguessin jugar a Fuenlabrada abans de diumenge, haurien de guanyar al Palau Blaugrana, ja que el percentatge de victòries seria millor per al Baxi (11 sobre 17, el 64%, contra 10 sobre 16, el 62%). De tota manera, és probable que es fixi el partit per a divendres.

L’altre adversari és el València. L’equip de Joan Peñarroya també té dos partits pendents, divendres a casa contra el Gran Canària i diumenge, a les vuit del vespre, a Tenerife. Els ha de guanyar tots dos per arribar a les 11 victòries del Baxi i passar-lo al davant.

Així, doncs, l’objectiu de l’equip de Pedro Martínez depèn d’altres mans, però no és impossible. N’han de fallar dos de tres. Caldrà esperar i esperar-ho.