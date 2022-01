El Baxi Manresa afronta aquest diumenge un partit trampa contra el San Pablo Burgos, un dels equips revelació de les últimes temporades però que en la present ja ha tingut tres entrenadors i ocupa la penúltima posició de la Lliga Endesa. Una situació insòlita pel vencedor de les dues últimes Champions, agreujada pel positiu de covid d’un jugador anunciat pel club a mitja setmana. Tot i que no es va fer pública la seva identitat, tot indica que es tracta de Vitor Benite. «Hem entrenat pensant que diumenge hi ha partit, i tots els jugadors estan disponibles», va indicar Pedro Martínez en la prèvia del matx.

Els castellans van començar la temporada amb Zan Tabak a la banqueta, però els mals resultats -entre els quals la derrota per 82-90 contra el Baxi a principis de novembre- van dur la directiva a rellevar-lo per Salva Maldonado. La paciència de la junta amb l’extècnic manresà tampoc va ser cap prodigi de confiança i va durar quaranta dies. Paco Olmos va assumir la direcció de l’equip després de les festes nadalenques.

El Baxi havia de jugar dimarts passat el primer partit de la segona fase de la Champions contra el Treviso però el virus va atacar l’equip italià. «Diumenge vam entrenar pensant que teníem partit al cap de dos dies, i quan ens vam assabentar que no seria així ens vam adaptar a la nova situació», va apuntar Martínez: «ara estem igual, hem entrenat com si haguéssim de jugar. El que hem de fer és estar preparats».

Molts canvis

L’equip que visita el Nou Congost presenta nombroses diferències amb el que fa gairebé tres mesos va rebre el Baxi. Braimoh, McGee, Zack i Kravic, que aquell dia van trepitjar el parquet, ja no hi són, tampoc Dalton, a qui el Burgos va incorporar al desembre amb un contracte temporal. «Han tingut dos entrenadors i ara han fitxat dos jugadors d’interior molt importants que l’any passat van jugar l‘Eurolliga com Nnoko i Eddie», va comentar el tècnic del Baxi: «el club està fent esforços econòmics molt grans per sortir de la zona on es troba l’equip». A més de Benite, és baixa també el manresà Marc García.

Els canvis propicien que el Baxi vagi «una mica a cegues», tal i com va reconèixer Martínez: «amb el nou entrenador només han jugat un partit de l’ACB, fa poc que hi és i no sabem quines idees té».

Sobre la suspensió del duel del dimarts passat i l’oportunitat de tenir una setmana neta, Martínez va assegurar que «és una mala noticia no jugar perquè tenim un calendari que respecta dies d’entrenaments i viatges, i els partits que se suspenen s’hauran de jugar en un altre moment de la temporada en el que tot ja anirà molt just».

L’entrenador va dir que «això implica setmanes molt complicades,i no ens agrada, volem jugar quan toca. Però no depèn de nosaltres, hem de posar bona cara i esperar que quan es disputin els partits pendents estiguem tots bé de salut. Imagina’t que el dia inicialment previst el rival té lesions i el dia que s’acaba fent el partit les tenim nosaltres».

El calendari immediat del Baxi reserva tres rivals (Burgos, Bilbao i Saragossa) que només disputen un torneig i, entremig, dos compromisos europeus amb un viatge a Turquia inclòs. Preguntat sobre si això fa els contrincants més perillosos, Martínez va dir que «no ho sé, no hi he pensat molt, aquesta setmana només hem parlat del Burgos i una mica del partit de dimarts contra el Tofas».