El partit que jugaran demà al vespre (20 hores) el Lenovo Tenerife i el València Basket determinarà si el Baxi Manresa és cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei que es farà dilluns a Granada. Si ho aconsegueixen, els manresans eludirien el Reial Madrid, el Barça i el Joventut, que ja s’han assegurat aquesta condició, i els seus possibles rivals serien precisament el València, l’UCAM Múrcia, el Río Breogán o el que es classifiqui entre el Lenovo i el Bitci Baskonia, que manté dèbils opcions de classificació.

Totes aquestes possibilitats venen donades per la victòria d’ahir del Joventut a la pista de l’Urbas Fuenlabrada (82-104) i la del València a casa contra el Gran Canària (91-62). Aquests marcadors deixen els badalonins ja matemàticament com a caps de sèrie, ja que sumen les mateixes victòries que el Baxi (11) però el seu bàsquet average, la diferència general entre punts a favor i en contra, és molt superior.

En canvi, el València encara té una victòria menys que el Baxi. Ahir va sumar la desena en els disset primers partits de la competició i ahir va assegurar de manera matemàtica la seva presència a Granada. Per ser dels quatre primers ha de guanyar al pavelló Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna. Arribaria als 11 triomfs i, per diferència de punts, passaria davant del Baxi.

El partit de demà, però, no serà senzill i pot arribar a ser tens. El Lenovo Tenerife es juga encara la seva presència a la Copa del Rei. La seva victòria d’ahir a la pista del San Pablo Burgos (73-81) li permet, fins i tot, perdre per set punts de diferència i classificar-se per a Granada igualment. Es podria pensar en un pacte i un triomf valencià per una diferència entre 1 i 7 punts, però cal no oblidar que és un partit més de lliga i aquest resultat pot ser decisiu al final de la lliga regular per encarar els play-off.

Un Joventut rodat es posa fora de l’abast manresà El Joventut va treure partit del seu rodatge més gran, ja que va actuar dimecres a Hamburg i s’aturava un conjunt que s’ha estat dies aturat, per vèncer a Fuenlabrada per 82-104 i sumar la seva onzena victòria a la lliga, totes a la primera volta. D’aquesta manera, aconsegueix ser de manera matemàtica cap de sèrie a la Copa. Els badalonins van basar el seu triomf en resistir l’encert en els triples del Fuenlabrada en els primers deu minuts i escapar-se en el segon. En aquest, es va basar en els encerts inicials de Brandon Paul i en l’ajut de Brodziansky per escapar-se de més de deu punts. Després, va mantenir el seu encert anotador mentre el Fuenlabrada, que va notar la baixa d’Emegano, no podia seguir el ritme.