A la Copa del Rei no hi ha rival fàcil, però sembla ser que al Baxi Manresa li ha tocat un dels més complicats. Els homes entrenats per Pedro Martínez se les veuran amb el Barça a quarts de final (18 de febrer) en un emparellament decidit per sorteig i que, tot i la dificultat, no acaba de desagradar als aficionats manresans. I és que aquesta temporada, els manresans ja han tombat dues vegades els blaugranes, una en la final de la Lliga Catalana i l'altra, en la visita de lliga al Palau. Chima Moneke i Sylvain Francisco no ho veuen tant fàcil.