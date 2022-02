El Baxi Manresa haurà de guanyar el Barça per tercer cop en la present temporada si vol que el seu retorn a la fase final de la Copa del Rei, divuit anys després de l’última participació, no s’acabi el primer dia. El conjunt de Pedro Martínez, que va guanyar al Nou Congost la Lliga Catalana contra els de Saras Jasikevicius, i va derrotar els blaugrana al Palau en partit de la Lliga ACB després d’una pròrroga, va quedar emparellat ahir amb el vigent campió de la competició en el sorteig celebrat a Granada. El partit es jugarà el divendres 18 de febrer a les 21.30 h i tancarà la ronda dels quarts de final.

«Que ens toqués el Barça sabíem que podia passar des del moment en que no érem caps de sèrie», va explicar ahir Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, valorant el resultat del sorteig del torneig que es jugarà del 17 al 20 de febrer. La papereta dels bagencs va ser l’última que va sortir en un acte en el que l’extracció de les boles va anar a càrrec de l’humorista Manu Sánchez i el director general d’Esports de la Junta d’Andalusia, José Maria Arrabal.

El duel frenètic que blaugrana i blanc-i-vermells van disputar el 9 de gener al vell pavelló barcelonista, decidit per un sol punt a la pròrroga (95-96) encara és a la memòria dels aficionats. No en va, l’exjugador Juanma López Iturriaga, present al sorteig, va exclamar ahir que «aquest partit s’ha de veure, si només és un 10 per cent del que vem veure al Palau ja valdrà la pena».

Haver jugat i guanyat dos cops al Barça fa el nou enfrontament a la Copa «una mica més difícil, perquè ens respectaran més». El director esportiu del Baxi va comentar que «el Barça és un equip d’estrelles, preparat per guanyar-ho tot; l’exigència física i mental serà màxima, i ho has de fer perfecte durant tot el partit. S’ha de jugar, ja veurem com arriba cada equip a la disputa de la Copa».

En aquest sentit, Pujol va fer incís en el fet que encara queden divuit dies i «tots dos equips hem de jugar molts partits abans, ja que estem en dues competicions. Hem d’anar setmana a setmana perquè et pots trobar amb diverses circumstàncies, nosaltres havíem de jugar dimarts passat contra els italians i no ho vem poder fer; t’has d’anar adaptant al que et trobes. Quan quedin tres o quatre dies per viatjar a Granada veurem en quin context està cada equip».

Xevi Pujol també va destacar que ser a la Copa, tot i que no era l’objectiu del Baxi a l’agost, ni tant sols durant la primera volta de la Lliga Endesa tal i com va recordar Pedro Martínez en algunes rodes de premsa, no és un punt d’arribada. «Jugar sempre concentrats és el que ens ha portat fins aquí», va indicar: «hem de ser fidels a la nostra identitat i intentar imposar-la, l’equip és competitiu perquè entrena bé cada dia. No jugarem com si fos un partit especial, un premi, sinó que ho donarem tot per guanyar».

València o UCAM a semifinals

L’altre duel de la banda del quadre per la que avançaran Baxi o Barça a semifinals el protagonitzaran l’UCAM Múrcia i el València, que es va fer mereixedor de la condició de cap de sèrie en el darrer instant del darrer partit vàlid per a la classificació final d’accés a la Copa, en detriment dels manresans. Guanyant 78-80 a la pista del Lenovo Tenerife, l’esquadra de Joan Peñarroya li va prendre diumenge la quarta plaça al Baxi.

El Madrid, que en la seva condició de líder al final de la primera volta va obtenir el dret a jugar el primer dia a primera hora, s’enfrontarà al sorprenent Río Breogán, que és el tercer equip que es classifica per la fase final de la Copa del Rei la temporada de l’ascens a l’ACB després que ho fessin el Fuenlabrada (1999) i el Bilbao Basket (2020). El vencedor jugarà contra el guanyador del duel entre Joventut i Lenovo Tenerife.