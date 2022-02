Pedro Martínez no podrà comptar amb Chima Moneke per al partit d'aquesta tarda a la pista del Tofas Bursa turc, el primer dels manresans a la segona fase de la Lliga de Campions. Segons fonts del club consultades per Regió7, el jugador nigerià no ha viatjat amb l'expedició.

En el matx d'aquest diumenge passat contra el San Pablo de Burgos, Moneke es va fer mal en una jugada i va requerir l'atenció de l'equip mèdic. Tot va semblar quedar en un ensurt quan el pivot va arribar a la banqueta i va fer broma. Avui, però, a l'espera d'una nota oficial sobre l'estat físic de Moneke per part del club, el què s'ha constatat és que es perdrà el matx de Turquia. De fet, el jugador era ahir al Palau Blaugrana per presenciar el Barça-Bayern com a espectador.

El Baxi havia de començar a jugar aquesta part de la competició la setmana passada, però la covid que va afectar els italians del Nutribullet Treviso va provocar que el debut hagi de ser a fora, i no a una pista qualsevol, sinó a la del que sembla que serà el màxim rival del grup J. Perquè el Tofas, que ja va derrotar l’altre conjunt otomà del grup, el Darüssafaka (91-81) en la seva estrena, també ha passat als vuitens de final com a primer a la fase inicial. Va quedar a davant en un grup que tampoc no era extraordinàriament exigent, contra l’Oostende, l’Estrasburg i el Kalev estonià. Els bàltics, que van ser últims, curiosament van batre els turcs en els dos partits disputats.

Amb Urtasun a la llista

L’expedició manresana contenia ahir la presència del navarrès Txemi Urtasun, que avui entrarà per primer cop en una convocatòria. La lesió de Guillem Jou va provocar el fitxatge d’algú que ocupés la cinquena fitxa de quota exigida per la FIBA. Caldrà veure si té minuts. Perquè ell entri, cal que en surti un, i totes les paperetes les té l’ala-pivot letó Marcis Steinbergs, el menys utilitzat per Pedro Martínez en les últimes setmanes.

No cal dir que el Baxi arriba en forma a Bursa. No perd des de la derrota en l’últim, i intrascendent, partit de la primera fase del dia de Reis contra el Hapoel al Congost. Des de llavors, victòries a la pista del Barça, contra el Gran Canària i l’Obradoiro a casa, a Andorra i novament a la pròpia pista amb el Burgos. Avui aniria bé arrencar amb triomf. Cal recordar que els manresans van guanyar els tres partits de la primera fase lluny de casa, a Jerusalem, a Esmirna i a Ostrów Wielkopolski. Els dos primers del grup J arribaran als play-off de quarts de final i el primer ho farà amb l’avantatge de pista en aquella ronda.