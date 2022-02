L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va explicar ahir que confia que Chima Moneke, que es va perdre per molèsties musculars el partit de dimecres a Bursa, podrà jugar demà contra el Surne Bilbao, a fora de casa, en partit de la Lliga Endesa. De la mateixa manera, però, va explicar que hi ha un parell més de jugadors que ahir no s’havien entrenat i que caldrà veure avui si estan disponibles per viatjar a Euskadi.

Martínez va explicar que «encara tenim esperança que tots puguin arribar al partit, però avui hi ha hagut tres jugadors que no han pogut entrenar-se. Avui no són baixa, però sí que tenen problemes dels últims partits». El tècnic barceloní va referir-se a l’acumulació de partits que tindrà ara l’equip i, «sense voler fer-ho servir com a excusa, si no haguéssim jugat dimecres, Moneke possiblement no s’hauria perdut cap partit, perquè diria que pot arribar a diumenge. Pel que fa als altres dos, si no haguessin jugat dimecres, en un partit de contacte i dur, potser s’haurien pogut entrenar aquests dies. L’exigència de jugar més partits comporta més risc que els jugadors tinguin problemes físics o que es recuperin pitjor d’un partit a l’altre. De tota manera, estem contents de jugar dues competicions, i si hi ha cap problemàtica, cal superar-la».