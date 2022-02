Afrontar un partit en un moment o altre de la temporada té importància. No és el mateix jugar quan l’equip té confiança i els jugadors en perfectes condicions que fer-ho quan hi ha baixes i la dinàmica no és bona. Sobre el paper, el duel d’avui (20 hores, Movistar Deportes-1 i Ràdio Manresa) entre el Surne Bilbao i el Baxi encara dues de les millors ratxes dels equips de l’ACB. Els bascos han encadenat sis victòries consecutives en el torneig i els manresans hi han guanyat vuit dels nou últims. Només han caigut contra el Reial Madrid a l’ACB en aquest temps i són tercers. Però el partit d’avui potser no arriba en un moment del tot ideal.

Més que res perquè el Baxi ve d’una derrota i sense jugar gaire bé, dimecres a la Lliga de Campions a la pista del Tofas Bursa (74-68), i el seu entrenador va explicar divendres que, a part de les molèsties físiques de Chima Moneke, tenia dos jugadors més que havien tornat de Turquia amb afectacions físiques. Sembla que el nigerià estarà a punt, però caldrà veure si els altres dos també, i en quines condicions afronten un duel exigent.

Perquè, a l’altra banda, el Bilbao sí que va com un avió. Sis triomfs consecutius per a un equip, el d’Àlex Mumbrú, que no té distraccions europees, ni de Copa a l’horitzó i que ha equilibrat el balanç després d’arrencar amb un preocupant 0-5. Els bascos han incorporat peces les últimes setmanes, com David Walker, Damien Inglis i Stefan Peno, han derrotat a casa tres equips que juguen a Europa (Gran Canària, Andorra i Unicaja), a part del classificat per a la Copa Breogán, i han passat gairebé sempre de 80 punts anotats, amb un gran dinamisme ofensiu.

Un rival molt ric tàcticament

Davant del compromís, Pedro Martínez reconeixia que «juguem contra un equip amb bona dinàmica, que ha incorporat jugadors que li han donat un salt de qualitat molt gran i ara estan jugant amb molta confiança. L’altre dia no va donar cap opció a l’Unicaja. Ens trobarem un equip amb molt físic que juga bé. Es passa bé la pilota, té una defensa molt agressiva i pressiona bé la pilota. Serà un partit molt difícil».

A part d’indicar els problemes físics del seu equip, Martínez va incidir que els bascos «tenen jugadors exteriors molt generadors, que tenen capacitat per anotar i construir en situacions de bloqueig directe. Ataquen bé el rebot ofensiu i saben jugar d’esquena a la cistella, amb Inglis i Delgado, que tenen bons moviments i molta capacitat per fer tirs de percentatge alt. Hem d’estar preparats perquè buscaran això».

A més, «tenen bon llançament de fora, amb jugadors que tiren molt ràpid, com Reyes o Goudelock. Està fent un bàsquet molt atractiu en els últims partits. Tàcticament són rics i treballen molt bé la preparació dels enfrontaments. Han tingut tota la setmana per centrar-se en nosaltres i ens posaran en dificultats perquè canvien molt d’un partit a l’altre les defenses que practiquen. Tocarà llegir-ho i adaptar-nos-hi».

Després del partit d’aquest vespre, el Baxi encara no es podrà centrar en la Copa perquè en tindrà dos més, tot i que amb l’avantatge que seran al Congost. Dimecres necessita la victòria a casa contra el Darussafaka per no comprometre les seves possibilitats a Europa, i dissabte rebrà un altre equip que haurà tingut tota la setmana per pensar en el partit, el Saragossa de Jaume Ponsarnau.