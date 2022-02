La Final Four de la Champions League es disputarà del 6 al 8 de maig a Bilbao, segons ha anunciat la federació internacional (FIBA) aquest matí. El Baxi Manresa està actualment disputant la ronda de 8ns que es juga en quatre grups de quatre equips cadascun. Els dos primers passaran als quarts de final que, en eliminatòries directes, atorgaran als quatre guanyadors els bitllets per a la fase final de la capital biscaina. Curiosament, aquesta serà la primera Final Four que acull una ciutat que no hi té un equip seu participant-hi.

El Bilbao Arena, amb capacitat per a 10.000 espectadors, i que és la pista on juga els seus partits el Surne Bilbao Basket, posarà el punt final a la competició per la qual el Baxi està transitant amb brillantor. L'equip de Pedro Martínez va ser primer del seu grup a la fase inicial i va accedir directament als 8ns. El primer partit contra el Treviso es va ajornar per un brot de covid al conjunt italià, el segon a la pista del Tofas Bursa es va perdre per només sis punts (74-68) i el tercer es jugarà aquest dimecres al Nou Congost. Els manresans rebran el Darussafaka d'Istambul a les 21 h. "Malgrat la situació d'incertesa creada per la pandèmia de Covid-19, estem encantats de tenir l'oportunitat d'atorgar aquesta Final Four a un entorn que té una experiència comprovada en l'organització d'esdeveniments de basquetbol de primera nivell", ha explicat Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. La ronda de 8ns va començar el 25 de gener i es perllongarà fins el 23 de març després que es completin les sis jornades de cadascun dels quatre grups. Els emparellaments dels quarts de final es determinaran per sorteig i es disputaran durant el mes d'abril. Tots els partits es poden seguir a la web de la competició, a més de Dazn, que retransmet els partits dels equips de la lliga espanyola (Lenovo Tenerife i Baxi) i Esports3, que fa els del conjunt bagenc.