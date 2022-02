Després de dues derrotes seguides fora de casa, el Baxi Manresa buscarà avui una victòria davant del Darüssafaka d’Istambul per no comprometre el seu futur a la Champions League. El tècnic Pedro Martínez disposa de tots els seus homes per afrontar un duel que pot marcar el camí de l’equip bagenc a la competició continental. «Tenir més o menys èxit a Europa depèn de ser molt forts com a locals», va comentar l’entrenador del Baxi diumenge després de caure a Bilbao en partit de l’ACB.

El Baxi no va començar quan tocava la ronda de vuitens pel brot de covid del Treviso -el matx es jugarà el 10 de març- i va caure en la segona jornada a la pista del Tofas Bursa per 74-68. Després de vèncer ahir en terreny italià, el conjunt d’Ahmet Caki ja porta tres victòries i té un peu als quarts de final. Per als manresans, derrotar avui el Darüssafaka sembla vital. «Ens trobarem un equip molt físic, amb cinc o sis jugadors que estan molts minuts en pista», va explicar ahir el base Dani Pérez: «serà un partit complicat, però venim d’una derrota i hem de treure el partit endavant com sigui». El català va valorar que «a l’inici, podíem ser la sorpresa, però ara els equips ja ens prenen com un rival que juga molt bé, fa les coses molt bé i tenen ganes de demostrar que ens poden guanyar». L’ala-pivot Luke Maye va afegir que «vam patir una derrota dura a Turquia, tenim ganes de tornar a jugar davant els nostres aficionats i oferir un victòria. I per a això hem de contenir els seus homes grans, que ho estan fent molt bé». En les files del conjunt otomà destaquen el base Ozdemiroglu, amb una mitjana de 12,5 punts i 2.9 recuperacions, el millor en aquest apartat de la competició; el pivot gabriel Olaseni, amb xifres de 14,8 punts i 6,4 rebots, i l’ala-pivot Nathan Boothe,amb 11,6 punts. Destaca també la figura del base Sinan Guler, un veterà de 38 anys que va passar pel Fenerbahce i l’Anadolu Efes. Clar triomf del Tofas a Treviso En l’altre duel del grup, el Tofas va sumar ahir la tercera victòria apallissant el Treviso per 51-92. Els turcs van agafar avantatge des de l’inici (10-23 al primer quart) i no van parar d’engrandir la diferència (24-46 al descans; 35-74 als 30 minuts) fins els 41 punts finals (van arribar a ser 42). Zubcic i Ennis, amb 16 punts, van ser els màxims anotadors del Tofas (9/15 en triples). Pels locals, Bortolani 19.