Pedro Martínez va voler valorar molt la victòria davant d’un rival important. «Tenim molt respecte pel Darüssafaka i guanyar-los és l’esperat, però tal com ha anat la primera part sembla que hagi de ser bufar i fer ampolles. Però aquesta no és la realitat del grup que tenim i prefereixo haver patit que ens adonem que guanyar és molt difícil. Ells han jugar molt bé a la segona part, nosaltres a la primera, però no s’han rendit i s’han posat a quatre punts. Aquest era un moment de dificultat i al final hem tret quinze punts que estan molt bé, per la qualitat del rival i per la igualtat del grup. Treure partits en aquest grup és complicat. A més, avui teníem pressió per haver perdut el primer partit. És una competició curta i els errors es paguen».

El tècnic barceloní va afegir que «és molt difícil mantenir el nivell d’intensitat a la primera part. Vist amb optimisme, això ens ha servit per agafar una distància bona. El rival també juga. Han ajustat i s’han adaptat i ens ha costat tot més. El bàsquet és acció-reacció. A més, també ve donat per l’encert. Hi ha hagut moments a la segona meitat en què no hem pogut robar tantes boles. També hi havia un punt d’estat d’ànim en els dos períodes».