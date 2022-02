Ara ja sí, ara ja poden pensar els jugadors, tècnics i seguidors del Baxi Manresa en la Copa del Rei amb la satisfacció d’haver fet els deures previs al viatge a Granada. El Nou Congost ha vist aquest dissabte la novena victòria en els onze partits de la Lliga Endesa que ha acollit fins al moment després de treure’s de sobre el Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau. Ara ja sí, ara ja toca viure intensament el retorn a la competició que el club va guanyar el 1996. Propera estació: divendres a les 21.30 h contra el Barça amb les semifinals en joc.

Quatre triples de Francisco, Garcia, Valtonen i Maye i un 2+1 de Moneke en l’arrencada del segon quart han marcat el punt d’inflexió que ha posat el partit de cara als manresans. Amb un parcial de 15-0, els bagencs han trencat la inèrcia d’un primer temps on el Saragossa feia la goma cada cop que el Baxi assolia un marge de 6/8 punts a favor seu.

El matx ha començat amb una cistella de Cook que no ha tingut continuïtat. El Baxi ha agafat el timó i s'ha situat amb 8-2 davant d’un rival erràtic i que tenia moltes dificultats per circular i trobar bones posicions de tir. Els homes de Pedro Martínez han tancat bé el rebot i han corregut cada cop que aconseguien robar la pilota. Davant tenien un Saragossa que no veia la cistella amb claredat. I els locals, en canvi, de mica en mica han escalfat motors, sobretot gràcies a l’hiperactiu Moneke, que tan aviat es queixava demanant una antiesportiva com anotava dos punts a cistella passada. A darrera hora, un triple de Bone i una esmaixada de Hlinason han posat el 17-15 amb el que s'ha clos el primer parcial.

L’esmentada sortida triomfant del Baxi ha rebentat l’oposició del conjunt que entrena Ponsarnau, que ha firmat un terrible 2 de 13 en triples durant els primers vint minuts. El Baxi ha pujat la intensitat defensiva, ha posat les mans per tallar passades i ha curtcircuitat el joc dels aragonesos. La diferència s'ha enfilat fins als 19 punts amb el 37-18, sobretot gràcies a un gran encert en el llançament de 3 (8 de 18 fins a la mitja part). En el pol negatiu, les tres faltes que han xiulat a Sima.

Una tímida reacció del Saragossa al llindar del descans han fet pensar que la diferència abans de marxar als vestidors es podria escapçar, però tot i un 0-5 de parcial que ha situat el marcador en 37-25, un triple de Maye ha deixat a l’electrònic un 40-25 que ha fet justícia als mèrits de l’equip manresà.

Intercanvi de cistelles

La dinàmica del partit s'ha capgirat com un mitjó en el tercer parcial, molt més igualat que l’anterior (26-25). El Saragossa ha vist la cistella més gran i el període ha començat amb un intercanvi de cistelles i gran efectivitat per part dels dos equips. Les esmaixades de Hlinason i la tercera falta de Bako han donat vida als visitants, però el Baxi no ha abaixat la guàrdia (66-50).

En el darrer quart, la segona antiesportiva de Bone ha sigut el principi del final per un Saragossa que ha arribat a veure 28 punts per sota amb el 90-62. Només l’estèril encert anotador de Mobley a misses dites han maquillat de manera tènue una derrota que certifica el Baxi -amb quatre jugadors en dobles dígits d’anotació- com un rival realment temible a casa.

