El Baxi Manresa ha anunciat aquesta tarda que l'ala-pivot nigerià Chima Moneke és dubte per al partit dels quarts de final de la Copa del Rei que l'equip jugarà aquest divendres (21.30 h) a Granada contra el Barça. Moneke no ha pogut entrenar aquesta setmana a causa d'un edema muscular al gluti major de la cama esquerra, i la seva participació en el matx contra els blaugrana no està assegurada.

D'altra banda, el pivot Ismael Bako té una contussió òssia del tercer al cinquè metacarpià de la mà esquerra, i entrena amb molèsties. De moment, segons el club, no és dubte per al matx.