L'ACB i l'Ajuntament de Granada han preparat un reguitzell d'activitats i propostes lúdiques per als aficionats del bàsquet que entre el 17 i el 20 de febrer es desplacin a la ciutat andalusa amb motiu de la Copa del Rei de Bàsquet i la Minicopa. La coneguda com a Fan Zone Movistar funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda, repartida per diferents espais cèntrics de la ciutat: de la Carrera de la Virgen a la plaça de les Pasiegas, passant per la Fuente de las Batallas, la plaça del Carmen i la plaça de Bib-Rambla.

A més de descobrir l'Alhambra i el barri d'Albaicín, els aficionats del Baxi Manresa que es desplacin fins a Granada veuran una ciutat impregnada de bàsquet. A més d'exposicions fotogràfiques al mig del carrer (Carrera de la Virgen) i d'un metro personalitzat per a l'ocasió, la parada obligada l'hauran de fer a la Fan Zone de Movistar 2022. En aquesta edició de la Copa del Rei, la interacció serà el principal reclam de l'espai per als aficionats. Una gran carpa de la Junta d'Andalusia i un espai de l'Ajuntament de Granada presidiran la plaça del Carmen juntament amb els estands de Divina Seguros i Spalding, i la Bib-Rambla Movistar proposarà activitats que no deixaran indiferent a ningú, Endesa apostarà per la realitat virtual i Toyota pel bàsquet real amb competicions de tirs lliures. També hi haurà música. Endesa i l'ACB han programat concerts i performances de DJs divendres, dissabte i diumenge a la Plaça de les Pasiegas, de la mà del Jardí de les Delícies. Atents a l'agenda, que valdrà la pena. A Fuente de las Batallas hi haurà espai per a l'art i la pintura amb artistes que aniran creant obres molt diverses entre dijous i diumenge. I precisament diumenge, com a colofó ​​a la plaça Nueva, l'acadèmia de ball BASMOVE posarà ritme a l'últim dia de la Copa del Rei. El moment més especial, però, serà la ja tradicional trobada de totes les aficions, el dissabte 19 des de les 11.30 h, amb inici a la plaça del Carme. Principals punts d'interès de la Fan Zone Movistar Carrera de la Virgen . Exposició de fotografies de grans moments i imatges de la història recent de l'ACB.

Concerts i DJs, performances i art en directe. La plaça més artística de la Copa del Rei Granada 2022! Plaça Nueva. Diumenge 20, espectacle de l'acadèmia de ball BASMOVE! A tot això se li ha de sumar els partits de la Minicopa Endesa que es disputaran al Pavelló Universitari i els entrenaments del pavelló Veleta.