El Catalana Occident Manresa ha començat amb mal peu el seu per la MiniCopa, amb una derrota contra el Joventut de Badalona per 77-64. L'equip entrenat Gerard Carrión ha patit contra una Penya que ha anat sempre per davant en el marcador i ha sabut conservar diferències superiors als 10 punts.

Sense temps per descansar, aquest dijous, a les 10 del matí, els manresans s'enfronten al Reial Madrid en la segona jornada del torneig que se celebra a Granada simultàniament a la Copa del Rei 2022. Tots els partits de l’esquadra bagenca es podran veure en directe per streaming a la pàgina web del diari, www.regio7.cat. Els manresans es van classificar per la MiniCopa en una fase que va tenir lloc el passat mes de desembre a València. Tota una fita per la jove fornada del club del Congost perquè només sis dels divuit equips que disputen la Lliga Endesa han aconseguit portar el seu conjunt infantil a Granada.