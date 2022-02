El Catalana Occident Manresa debuta avui (19 h) contra el Joventut de Badalona en la MiniCopa que se celebra a Granada simultàniament a la Copa del Rei 2022, en la que també hi ha el Baxi per primer cop després de divuit anys. «Entrar a semifinals és complicat», reconeix el tècnic Gerard Carrión, alhora que pondera que «la nostra filosofia és anar a dia a dia, donar importància als entrenaments i créixer cada cop una mica més». Tots els partits de l’esquadra bagenca es podran veure en directe per streaming a la pàgina web del diari, www.regio7.cat.

Els manresans es van classificar per la MiniCopa en una fase que va tenir lloc el passat mes de desembre a València. Tota una fita per la jove fornada del club del Congost perquè només sis dels divuit equips que disputen la Lliga Endesa han aconseguit portar el seu conjunt infantil a Granada.

«Hem de jugar el nostre bàsquet i si fem als partits el que fem als entrenaments, aleshores ja veurem fins on podem arribar», apunta Carrión, que és al club des dels quinze anys i ja en porta vuit com a entrenador tot i que encara és un tècnic jove de només 26 anys. L’staff tècnic i els jugadors es van fer abans d’ahir els darrers tests abans de viatjar cap a Granada, on els esperen el Joventut, el Real Madrid (dijous, a les 10 h) i el Cajasiete Canarias (divendres, a les 10 h) dins del grup A de la primera fase. En el B hi ha Barça, Unicaja, València i Betis. Els dos primers de cada grup entraran a les semifinals del dissabte, i la final i el partit pel tercer lloc es disputaran diumenge. Tots els duels tindran lloc al Pavelló Universitari de la ciutat andalusa.

Les lesions de Roger Rosas i Biel Mauri deixen la plantilla de Carrión -que té Jordi Serra i Júlia Soler com a ajudants, Joan Raich com a preparador físic i Bernat Herms de fisioterapeuta- en deu efectius. Tot i aquest contratemps, el Catalana Occident intentarà imposar el seu bàsquet «agressiu» que busca «incomodar» l’atac rival i no descuida ni la defensa ni l’atac, «no crec que en el bàsquet es puguin deslligar ambdós conceptes», afegeix Carrión, admetent que el primer equip és en certa manera el model a seguir salvant totes les distàncies.

«El nostre objectiu és aprendre de l’experiència, que ens fa molta il·lusió a tots, estar units en un torneig per fer equip, jugar el nostre bàsquet i competir contra equips que no coneixem tant com el Barça i el Joventut», apunta l’entrenador d’una plantilla que afronta la competició satisfeta pel camí fet i sense renunciar a res.