Només sis dels divuit clubs de l’ACB han aconseguit representació tant a la Copa del Rei com a la Minicopa, la competició que juguen els conjunts infantils A de les formacions de la Lliga Endesa i que, en els darrers anys, han despertant tant o més interès que el torneig dels grans. Segurament Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Usman Garuba o Santi Aldama són els noms més coneguts de tots els que han passat per aquesta competició des de la seva primera edició, el 2004, però n’hi ha una gran llista que, sense haver arribat a l’NBA, sí que han fet bones carreres posteriorment a l’ACB. Són, entre d’altres, els Josep Puerto, Sergi Martínez, Miquel Salvó, Jonathan Barreiro, Santi Yusta, Oriol Paulí, Darío Brizuela, Guillem Vives, Ferran Bassas, Pepe Pozas o, sense anar més lluny, l’actual base del Baxi Manresa Dani Pérez.

La presència a la competició dels millors infantils ha encimbellat noms il·lustres

Per què no pot ser un dels onze jugadors de la plantilla del Catalana Occident Manresa una figura del futur? De moment, l’equip va haver de passar una ronda prèvia el mes de desembre passat que el va fer arribar a Granada. Va caure en el debut contra l’Unicaja, que també serà present a la cita, però les victòries contra el Casademont Saragossa i el San Pablo Burgos, en la primera fase, i sobretot el triomf contra l’Obradoiro de la ronda de repesca, per 48-89, va propiciar el bitllet.

Després del sorteig, les coses no seran fàcils per als nois de Gerard Carrión. Se les hauran amb el Joventut, el Reial Madrid, vigent subcampió, i el Cajasiete Canàries en la primera fase. La classificació per a les semifinals sembla complicada, però la Minicopa és més que quatre o cinc partits de bàsquet, és tota una experiència que els joves jugadors, i sobretot les seves famílies, segur que no oblidaran.